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中華電信「499吃到飽」又來？4方案曝光　網推這款超划算

▲網友分享收到中華電信簡訊通知，部份老客戶可續約「499吃到飽」專案。（圖／記者許家禎攝）
▲網友分享收到中華電信簡訊通知，部份老客戶可續約「499吃到飽」專案。（圖／記者許家禎攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-14 14:21:27

中華電信又有499吃到飽優惠？有網友分享昨（13）日收到中華電信簡訊通知，續約可享499上網吃到飽，並曝光4種專屬續約優惠內容，包含4G門號499吃到飽，以及5G方案599元等，立刻引發眾人熱議，申辦網站更一度傳出卡住、不斷轉圈圈的狀況。

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有網友在批踢踢MobileComm板分享，收到「中華499續約」簡訊通知，共有4種續約方案，眾人齊推方案1「4G單門號499」最划算。不過簡訊提到這是專屬續約優惠資格，簡訊轉寄無效。實際點入簡訊內的連結，需要輸入門號及身分證字號驗證，符合資格才能進一步申辦。

🟡4種續約方案：
📍1、「4G單門號499」
月繳499、租期30個月
行動上網量：吃到飽
網內分鐘數：前5分鐘免費+45分鐘
網外分鐘數：40分鐘
市話分鐘數：40分鐘

📍2、「4G單門號599」
月繳599、租期30個月
行動上網量：吃到飽
網內分鐘數：免費
網外分鐘數：90分鐘
市話分鐘數：90分鐘

📍3、「精采5G四季饗宴599」
月繳599、租期24個月
行動上網量：24G（量到降速5Mbps）
網內分鐘數：前5分鐘免費
網外分鐘數：30分鐘
市話分鐘數：30分鐘
加贈Hami Point 2000點

📍4、「精采5G四季饗宴599」
月繳599、租期12個月
行動上網量：24G（量到降速5Mbps）
網內分鐘數：前5分鐘免費
網外分鐘數：30分鐘
市話分鐘數：30分鐘
加贈Hami Point 1000點

▲上述四種方案限「符合資格」的老客戶才可續約申辦，有同是中華電信用戶的網友臨櫃辦理被打槍。(圖／業者提供)
▲上述四種方案限「符合資格」的老客戶才可續約申辦，有同樣是中華電信用戶的網友臨櫃辦理被打槍。（示意圖、非當事人／業者提供）
消息曝光立刻引發網友討論，不少人表示都收到了簡訊通知，不過「網頁塞爆了，申請不了」、「網頁轉圈圈中」、「我是原中華499吃到飽，剩50幾天到期收到的」、「9月到期，也有收到」。有收到簡訊的用戶想上網申請卻卡住，網頁轉圈圈到天荒地老。

內行網友分享，符合資格的用戶可直接撥打800找真人客服，就能直接續約和原本方案一樣的499吃到飽。其他人陸續反應，該優惠並非所有老客戶適用。線上客服回應，須之前續約過公教方案，才可再延續499優惠。讓不少老客戶哭哭：「學專到期，客服說看不到這個方案」、「老客戶都被當白癡」、「感覺中華要留公教方案的客人」。
 

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