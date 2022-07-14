中華電信「499吃到飽」又來？4方案曝光　網推這款超划算

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🟡4種續約方案：
📍1、「4G單門號499」
月繳499、租期30個月
行動上網量：吃到飽
網內分鐘數：前5分鐘免費+45分鐘
網外分鐘數：40分鐘
市話分鐘數：40分鐘
📍2、「4G單門號599」
月繳599、租期30個月
行動上網量：吃到飽
網內分鐘數：免費
網外分鐘數：90分鐘
市話分鐘數：90分鐘
📍3、「精采5G四季饗宴599」
月繳599、租期24個月
行動上網量：24G（量到降速5Mbps）
網內分鐘數：前5分鐘免費
網外分鐘數：30分鐘
市話分鐘數：30分鐘
加贈Hami Point 2000點
📍4、「精采5G四季饗宴599」
月繳599、租期12個月
行動上網量：24G（量到降速5Mbps）
網內分鐘數：前5分鐘免費
網外分鐘數：30分鐘
市話分鐘數：30分鐘
加贈Hami Point 1000點
消息曝光立刻引發網友討論，不少人表示都收到了簡訊通知，不過「網頁塞爆了，申請不了」、「網頁轉圈圈中」、「我是原中華499吃到飽，剩50幾天到期收到的」、「9月到期，也有收到」。有收到簡訊的用戶想上網申請卻卡住，網頁轉圈圈到天荒地老。
內行網友分享，符合資格的用戶可直接撥打800找真人客服，就能直接續約和原本方案一樣的499吃到飽。其他人陸續反應，該優惠並非所有老客戶適用。線上客服回應，須之前續約過公教方案，才可再延續499優惠。讓不少老客戶哭哭：「學專到期，客服說看不到這個方案」、「老客戶都被當白癡」、「感覺中華要留公教方案的客人」。