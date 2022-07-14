羅明村收賄判13年喊冤　躲疫情返台再爆涉收賄

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李、王二透過廖晉權安排與羅明村、槍擊案被害人會面，討論解決方案，並與羅談好給50萬元賄款，換取不再追查李、王涉案，並配合處理陳俊仲出面頂替。
1997年12月5日，陳俊仲果然遭警方逮捕，並扣得1把90手槍，經板橋地院（改制前）依殺人未遂、槍砲彈藥到械管制條例判刑確定。
陳俊仲剛入獄時，李明修曾依約按月寄錢並到監探視，但卻始終沒給付100萬元，且之後就沒再管他；陳俊仲心有不甘而供出實情，並聲請再審獲判無罪確定，羅明村涉貪醜事也東窗事發。
羅明村否認犯行，但李男、陳男、廖男等人指證歷歷，更三審佐以卷內相關書證、物證，足以認定羅明村有違背職務期約賄賂行為；審酌羅因另案判決藏匿海外，因此本案訴訟程序的延滯與羅明村逃避審判有關，不符《速審法》的減輕其刑要件。
更三審認為，羅明村為有調查職務的人員，犯《貪汙治罪條例》的公務員違背職務期約賄賂罪，應加重其刑，一審未依規定加重而判處10年，不符法律規定，撤銷改判11年，褫奪公權5年。可上訴。
同樣是1997年間，羅明村也因收賄50萬元，協助安排張姓少年頂替新樹林餐廳槍擊案嫌犯，2009年最高法院將他判刑13年，褫奪公權5年定讞，但他不服判決逃亡。
期間，羅明村的家人與律師團為他遞出超過50次的非常上訴聲請，總長有幫他提過1次；羅提再審也遭駁。2020年6月，羅寫信表示要歸案，最後入宜蘭監獄執行。