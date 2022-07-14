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羅明村收賄判13年喊冤　躲疫情返台再爆涉收賄

▲高院更三審依悖職期約賄賂罪，判羅明村11年，褫奪公權5年。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲高院更三審依悖職期約賄賂罪，判羅明村11年，褫奪公權5年。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-14 14:22:052022-07-14 14:24:47

前台北縣新莊分局刑事組長羅明村，涉收賄默許槍擊犯找人頂罪，遭判13年定讞後，自認蒙冤逃亡越南多年，前（2020）年因疫情爆發主動返台歸案，但他又被檢舉，另涉一起50萬元收賄案，高等法院更三審今（14）日依悖職期約賄賂罪，判處11年，褫奪公權5年。可上訴。

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法院調查，羅明村擔任新莊分局刑事組長期間，於1997年11月間，負責在林口某茶行前槍擊案，鎖定李姓、王姓男子等人涉案。李、王為逃避罪責，透過中間人介紹，覓得男子陳俊仲頂罪，李並允諾提供100萬元安家費及監獄零用金給陳俊仲作為報償。

李、王二透過廖晉權安排與羅明村、槍擊案被害人會面，討論解決方案，並與羅談好給50萬元賄款，換取不再追查李、王涉案，並配合處理陳俊仲出面頂替。

1997年12月5日，陳俊仲果然遭警方逮捕，並扣得1把90手槍，經板橋地院（改制前）依殺人未遂、槍砲彈藥到械管制條例判刑確定。

陳俊仲剛入獄時，李明修曾依約按月寄錢並到監探視，但卻始終沒給付100萬元，且之後就沒再管他；陳俊仲心有不甘而供出實情，並聲請再審獲判無罪確定，羅明村涉貪醜事也東窗事發。

羅明村否認犯行，但李男、陳男、廖男等人指證歷歷，更三審佐以卷內相關書證、物證，足以認定羅明村有違背職務期約賄賂行為；審酌羅因另案判決藏匿海外，因此本案訴訟程序的延滯與羅明村逃避審判有關，不符《速審法》的減輕其刑要件。

更三審認為，羅明村為有調查職務的人員，犯《貪汙治罪條例》的公務員違背職務期約賄賂罪，應加重其刑，一審未依規定加重而判處10年，不符法律規定，撤銷改判11年，褫奪公權5年。可上訴。

同樣是1997年間，羅明村也因收賄50萬元，協助安排張姓少年頂替新樹林餐廳槍擊案嫌犯，2009年最高法院將他判刑13年，褫奪公權5年定讞，但他不服判決逃亡。

期間，羅明村的家人與律師團為他遞出超過50次的非常上訴聲請，總長有幫他提過1次；羅提再審也遭駁。2020年6月，羅寫信表示要歸案，最後入宜蘭監獄執行。

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