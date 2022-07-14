名家論壇》陳冲／國安基金條例的閱讀測驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
國安基金條例是在22年前，為將政府安定股市措施(護盤)制度化而立法，一則日後有標準可循，二則政府也不致恣意亂為。依照過往經驗，如就713事件進行閱讀測驗，有四個條文應該是必考題，即第一、三、五以及第八條。第一條論及立法目的，在啟動條例之前，必先考慮是否符合立法目的，「維持資本市場及其他金融市場穩定」，所以首須了解台灣資本市場以及金融市場是否已有不穩的情形，以報載前一天傍晚，金管會於記者會的發言，應該是沒有。這一題可以用是非題回答。
是否啟動國安基金，就要看第八條，法定要件是「因國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場有失序或有損及國家安定之虞時」，這些原因環環相扣，參照7/12國安基金委員會決議，也應該是查無實據，為何一個晚上就有巨大變化，這是閱讀測驗第二題(問答題)要解答的。
第三題，前二題應該由誰回答？依照國安基金條例第三條，本基金以行政院為主管機關。依第五條，國安基金又有管理委員會，主任委員由行政院副院長兼任，所以閱讀測驗的考生，依法應該是行政院院長以及副院長，不過這也可以是選擇題。
第三題太簡單，所以有一副題: 國安基金條例第五條，規定管理委員會的委員，除ex officio(依職務擔任者)外，還有立法院各黨團推薦之學者、專家，本屆立法院四個黨團共推薦六人，這六位委員對上述三題究竟有何看法？報載各黨團對713事件有不同看法，是否可以請教被推薦人？這些真是饒富趣味的問題。
談完這些問題，國人一定想知道，到底要不要護盤？To be or not to be, that is the question.還是看看其他國家吧！
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com