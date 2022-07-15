幽靈艦隊出動！2022環太平洋軍演 美首派無人軍艦參加
2022年度環太平洋軍事演習 （Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）6月29日至8月4日在美國夏威夷周邊海域舉行，美國海軍首度派出「幽靈艦隊」的3艘無人軍艦參加，但美軍暫無將無人艦部署到印太地區的計畫。
今年度環太平洋軍事演習共有26國參加，38艘水面艦、4艘潛艦、9國地面部隊、170架軍機，約25000人參加，為史上規模最大環太平洋軍演。美國派出無人水面艦艇第1師（Unmanned Surface Vessel Division One，簡稱USVDIV One）所屬的海獵手號（Sea hunter）、遊牧者號（ Nomad）和遊騎兵號（Ranger）等3艘無人軍艦參加，無人軍艦將參與環太平洋演習3個階段，目的在蒐集更多數據，以便推進艦隊與無人艦整合。
2017年9月美國海軍啟動「幽靈艦隊」（Ghost Fleet）計畫，目的在開發能在兩點之間獨立航行、主動規避其他船隻的水面作戰平台，最終能實現能在無任何乘員情況下、維持90天海上自主運行。5月成立的無人水面艦艇司令部目前有4艘無人軍艦，包括海獵鷹號（Seahawk）、海獵手號、遊牧者號和遊騎兵號。
海獵鷹與海獵手號主要用於反潛追蹤任務，最多可以在海上巡航70天而不必靠岸補給，續航力高達1萬浬；遊牧者號和遊騎兵號雖是在商用快速補給船的基礎上改裝，但艦上模組化垂直發射系統能發射RIM-174標準六型（SM-6）防空飛彈，可執行反飛彈、反飛機等防空任務。
USVDIV One指揮官戴利（Jeremiah Daley）表示，無人水面艦艇主要任務為向艦隊提供可靠的無人系統，並與傳統艦隊聯合作戰，但美軍目前並無將無人艦艇部署到印太地區的計畫。