周定緯不捨朱俐靜過世 陳漢典難忘她笑聲：零負評女神
歌手朱俐靜本月3日因乳癌過世，享年40歲。她的畢業典禮今（14日）開放演藝圈好友弔唁，Lulu一早抵達會場後就未離開，陳漢典透露Lulu狀態調適中，也表示很早就知道朱俐靜生病，但她總是報喜不報憂，永遠只展露開朗的一面，對於突如其來的離世消息，不捨與難受。
陳漢典說朱俐靜平易近人，「她的為人很好，我沒有聽過她任何的負評，她可以說是零負評的藝人，每次看到她都是面帶微笑，然後笑聲爽朗、充滿能量，是很喜歡唱歌的一個女孩，所以我真的很捨不得，希望她能夠一路好走，再也沒有病痛」。
朱俐靜去年曾上陳漢典主持的節目，朱俐靜表示當時知道她生病，但不了解細節，「她從來不會在節目展現出倦容、很痛的一面，不會把這樣的事告訴大家，她總是跟大家說她唱歌很快樂，完全看不出他生病，但是我知道他有這狀況」。陳漢典提到Lulu目前狀態很好，「我有跟她說要保重身體。大家都要保重身體，活在當下」。
周定緯表示跟朱俐靜不算熟識，僅曾合作幾次表演，「她給人的印象就是明朗、開朗，我每次看到她，就覺得這個世界特別美好，也非常喜歡她的正能量跟她的歌聲，所以聽到她去世的消息，第一時間我是非常不捨，也很震驚，我希望她在另一個世界也可以繼續開開心心的傳遞正能量，開開心心地唱歌。」