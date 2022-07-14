豐原大道台水施工2個多月　店家抗議影響生計

台中豐原區豐原大道7段因自來水管線 汰換 工程， 施工已 2 個多月，封路期間 出現一條大溝 ，造成住戶出入不便，轎車無法進出， 店家更是無法做生意 ，今 (14) 日台中市議員陳清龍在場協調，水公司承諾今下班前先簡易施工讓住戶和店家可進出。

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議員陳清龍接獲當地居民陳情指出，自來水公司在豐原大道施工已 2 個多月，在外側車道上挖了約 200 公尺長、寬約 4 公尺、深 4.5 公尺深大溝，造成附近約 20 家住戶及汽車百貨、汽車修配廠、冷飲店等商家，汽車無法進出，交通不便。水公司說的完工日期卻跳票，在施工前也未告知住戶與店家，店家在疫情下還要繳房租，對生計是雪上加霜，陳清龍已請店家提出資料，他要求自來水公司研擬補貼方案。

▲議員陳清龍已請店家提出資料，要求自來水公司研擬補貼方案。(圖／陳清龍服務處提供2022.7.14)

汽車百貨精品張姓老闆娘說，在這裡開業超過 30 年，台水 4 月中旬開工至今，封閉整條道路、在門口挖一條大溝也沒說、沒配套，完全沒路可走，就是把我們當次等公民一樣，封路開挖客人車子進不來，關店怕被誤認為倒店，開店要付店租、薪水，這個工程 3 個月，造成損失估計超過百萬。

陳小姐說，今年二月才投下成本開冰店，就遇到封路、挖溝施工 2 個多月，無法做生意，為什麼施工單位，不提前通知住戶、店家工期，減少大家損失。