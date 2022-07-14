豐原大道台水施工2個多月　店家抗議影響生計

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議員陳清龍接獲當地居民陳情指出，自來水公司在豐原大道施工已2個多月，在外側車道上挖了約200公尺長、寬約4公尺、深4.5公尺深大溝，造成附近約20家住戶及汽車百貨、汽車修配廠、冷飲店等商家，汽車無法進出，交通不便。水公司說的完工日期卻跳票，在施工前也未告知住戶與店家，店家在疫情下還要繳房租，對生計是雪上加霜，陳清龍已請店家提出資料，他要求自來水公司研擬補貼方案。
汽車百貨精品張姓老闆娘說，在這裡開業超過30年，台水4月中旬開工至今，封閉整條道路、在門口挖一條大溝也沒說、沒配套，完全沒路可走，就是把我們當次等公民一樣，封路開挖客人車子進不來，關店怕被誤認為倒店，開店要付店租、薪水，這個工程3個月，造成損失估計超過百萬。
陳小姐說，今年二月才投下成本開冰店，就遇到封路、挖溝施工2個多月，無法做生意，為什麼施工單位，不提前通知住戶、店家工期，減少大家損失。
自來水公司中區工程處副處長趙文燦與主任江東陽今天到場向住戶與店家說明並致歉，趙文燦承諾，今天下班前，讓施工人員完成簡易鋪設，讓住戶車輛可出入，本周六前完工，住戶和店家要求賠償損失，趙文燦表示，會將意見帶回反應研議。