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王彩樺「家族廚藝史」驚人　下秒卻被鍾欣凌狠吐槽

▲王彩樺自曝家族廚藝史驚人。（圖／衛視中文台提供）
▲王彩樺自曝家族廚藝史驚人。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-15 07:30:00

廚藝競賽節目《鴻門家宴 婆媳廚房》第3集由「保庇天后」王彩樺擔任客座嘉賓，她身穿粉紅色亮片洋裝一出現，立刻引來全場歡呼。關於評分標準，王彩樺表示要看態度，有沒有用生命、用感情來料理，還有參賽者一家有沒有家庭和樂，都是她的評分重點，讓主持人Ella好奇問：「所以吵架就會扣分是不是？」王彩樺回說：「吵架！加分！」讓人爆笑不已。

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▲王彩樺（左）粉紅色亮片洋裝現身《鴻門家宴 婆媳廚房》，中為鍾欣凌，右為索艾克。（圖／衛視中文台提供）
▲王彩樺（左）粉紅色亮片洋裝現身《鴻門家宴 婆媳廚房》，中為鍾欣凌，右為索艾克。（圖／衛視中文台提供）
王彩樺的家族廚藝史相當驚人，原來阿公是總舖師，阿嬤、爸爸都很會煮，最後還不忘自嘲比著自己說：「到這裡呢，還好！」但對於廚藝還是相當有自信，老公說她煮的三杯雞比餐廳大廚還厲害，還說自己只是不煮，下秒卻直接被鍾欣凌吐槽：「我聽出來了，就是只有三杯雞，其他都不會。」

 
本集是第三場初賽，參賽者中有「人氣台語歌手夫妻檔」，郭婷筠與彭正一家，個性開朗的郭婷筠賽前笑說自己已經想好對策，就是大方承認自己是廢棒，讓一旁的婆婆吐槽笑說本來就沒有冀望他們夫妻能幫上什麼忙，夫妻倆頓時只能傻笑。不過講歸講，比賽正式開始後，郭婷筠到「鴻門福利社」挑選婆婆指定的十二樣材料，不只一件沒漏，還動作神速完成，讓老公彭正當場給老婆一個讚。接下來郭婷筠被指派負責川燙青江菜，竟然問說：「要怎麼知道它有沒有熟啦？」問完她跟老公頓時大笑起來，果然如她自己所說是廚藝廢棒無誤，不過郭婷筠與老公彭正、婆婆一家料理時雖然手忙腳亂，但也看得出一家人的好感情。

▲郭婷筠與彭正一家現身節目。（圖／衛視中文台提供）
▲郭婷筠（右）與彭正（中）一家現身節目。（圖／衛視中文台提供）

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