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電價漲引民怨！蔡英文不滿意度56.7%、6成不滿能源政策

▲啟思民本基金會今日公布最新民調，6成不滿意能源政策。（圖／江啟臣辦公室提供）
▲啟思民本基金會今日公布最新民調，6成不滿意能源政策。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-07-14 15:46:46

前國民黨主席江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會今(14)日舉辦「7月份民本調查－能源電價議題」發布記者會，民調結果顯示，相對於蔡英文整體施政表現，有36%滿意、56.7%不滿意，有更多民眾並不滿意蔡政府的能源表現，僅31%滿意，而有62.5%不滿意。

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電價部分，目前有37.9%的民眾認為電價太高、35.2%認為電價剛剛好，只有19.7%的人覺得電價太低。針對經濟部調漲電價的政策，則只有33.7%的民眾贊成，高達63.7%的人並不贊成。並有多達9成2的民眾擔心電價調漲帶動整體物價上升，僅有6.5%的人不擔心。

而在供電題組裡，有87.3%的民眾認為缺電問題嚴重，只有1成的人覺得不嚴重。並且只有2成6的民眾對政府未來提供穩定電力有信心，將近7成的人是沒信心的。

至於經濟部長王美花日前稱「政府無法在2025年達成再生能源占比20%的目標是因為經濟發展太好、用電量增加」的說法，僅有不到3成的人贊同，而有6成5的民眾不贊同。

針對能源選項，支持優先提升核能或再生能源各有相當數量的擁護者，前者為4成9，後者3成8。不過在認為應優先減少何種發電量佔比部分，台灣民眾則有相當共識，近5成7的人回答火力。

最後是俄烏衝突後的國際能源情勢，有約8成1的民眾認為，蔡政府有必要重視多個國家為穩定國內能源價格供應，分別有新建、重啟或延役核電廠規劃的國際趨勢，僅1成2的人認為不必要。

江啟臣表示，年輕族群對蔡政府能源政策的不滿意程度，是整體施政的兩倍，顯示青年世代對能源的高度不滿和憂心。此外，不分年齡層的民眾，都很擔心電價上漲帶動整體物價成長，考量國際戰爭、全球糧食能源上漲、美國通膨，以及國內疫情影響，對人民的生活和痛苦，勢必會雪上加霜。江啟臣說，台灣雖然相對美國通膨沒有那麼嚴重，但從去年8月CPI首度突破2%到今年6月的3.59%，也已經成長1.5倍，代表物價上漲的壓力在未來會越來越大。 

江啟臣指出，眼前大家擔心是供電不足的問題，但從中長期來看，更是國安問題，如果動不動就缺電、跳電，對國家安全勢必會有很大衝擊，敵人要打我們可能不需要武器，只要封鎖斷電就可以。江啟臣更建議，蔡政府應當要正視這份民調的結果，了解台灣民眾對多元、穩定和安全供電的期許，以及合理電價的需求。

消基會董事長黃怡騰說，因為國際情勢，油氣價格上漲，確實讓國內發電成本增加，但鑒於占比較多的工業用電，相比民生用電更便宜，變相劫貧濟富，有民眾就向消基會反應，消費者相對工業大戶，無法轉嫁成本，只能自行吸收，因此電價調整，不應該動到民生用電。如果調整民生用電，加上工業用電的轉嫁，對消費者來說必然會雪上加霜。

基金會執行長黃子哲用「電價上漲，民怨高漲；供電不穩，信心崩盤」八個字來總結這份調查的數據，指出多數民眾不只支持電價調漲，並且相當擔憂提高電價帶動的物價成長以及通膨危機。黃子哲說，基金會調查高達87.3%民眾對政府供電沒信心，以及今年美國商會白皮書顯示有77.9%的會員對供電表達高度憂心，顯示無論國內外都意見一致，直接打臉經濟部長王美花「台灣不缺電」的幹話。

啟思民本基金會7月份民本調查，針對全國18歲以上的網路人口，於今年7月7日至12日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1096份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.96%內。

政府擬調漲電價　江啟臣：會帶動物價漲、加劇通膨

全球糧食能源價格飆升　聯合國：7100萬人陷貧困

調漲電價　朱立倫：全民為錯誤能源政策買單

俄烏戰爭致能源短缺、釀糧食危機　G7峰會蒙陰影

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