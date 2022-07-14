獅子會愛心捐贈衛生清潔用品 關懷身障及行動不便榮民眷

新竹關東、光輝、玉山獅子會號召獅友夥伴捐贈保潔墊及尿布共計31箱，關懷退除役官兵(眷)身障人士及行動不便長輩。日前在新竹榮服處舉行捐贈儀式，由各會會長偕獅兄姐親自到場捐贈，新竹榮服處沈立忠處長代表致予感謝狀，表達由衷感謝獅友們襄助熱心公益、無私奉獻的愛心，並能感受到專屬於新竹在地溫暖的人情味。





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新竹榮服處沈立忠處長致詞時表示，疫情影響許多家庭面臨失業困境，對於家中有長期臥床、行動不便長者來說，尿布的需求也是固定支出的經濟壓力，此次有機會與新竹地區獅子會合作，特別能感受凝聚在地食品廠、餐廳等中小企業、廠商拓展社會愛心資源及籌募物資的用心，獅友們投入公益傳遞溫暖與關懷，攜手展現企業責任溫暖社會的堅實力量。





之後新竹關東、光輝、玉山獅子會會長夥伴們也接續偕同新竹榮服處一起協力到宅發放愛心物資，共同關懷湖口鄉經濟弱勢家庭及長輩，實際了解艱困生活狀況，再主動提供其他社褔資源連結管道，期能緩解家庭照顧壓力，疫情嚴峻當下協助減輕身障弱勢家庭經濟負擔，受贈的榮民眷們都倍感窩心頻頻致謝。





獅子會的獅兄姐過程中表示，經過參與共同關懷及發放物資給經濟弱勢的榮民眷們，能深刻地感受到他們生活的艱苦與辛勞，此次行動更彰顯了這種助人活動的價值，同時符合國際獅子會造福人群及協助弱勢的宗旨，期望這樣的合作關係能加以傳承延續。而榮服處也將持恆綿密妥適照顧退除役官兵(眷)，落實社會安全網之預防性角色，讓愛心持續溫暖社會每個角落。



