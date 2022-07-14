Gogoro推新車Delight「香香的」 專為女性設計62680元起
Gogoro 今 (14) 日推出新車款Gogoro Delight，是一台專為女性設計的電動車，解決了女性騎乘上的痛點，像是更輕巧，設立省力中柱、倒車輔助、低坐墊、抗菌手把、安心護送燈等貼心的設計，明白女性對於香味特別在意，車廂加入香氛盒、殺菌燈。新車款補助後最低入手價62,680 元起。
電動車市場不同於傳統燃油機車以男性車主比例較高，電動機車的男性車主比例為 48.46%，女性車主比例為 51.54%，顯示女性消費者對騎乘平順，沒有震動、排煙與排氣管的電動機車更為青睞。Gogoro Delight設計團隊由女性主導，打造全新 Gogoro Delight是專為女性車主設計，從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手，貼近女性用車族群需求。
「輕巧感」獨家開發省力牽車模式
- 降低座高：觀察到女性的身形和騎車時習慣坐挺的姿勢，Gogoro Delight降低車座高調整至同級車款最低的 72.9 公分，停車時更能安全踏在地面上
- 省力中柱：透過調整力臂和力矩，Gogoro Delight 的省力中柱，可減少 25% 的踩踏施力，讓立中柱架車變得更輕鬆。
- 省力牽車模式：新車款率先搭載獨有的省力牽車模式和倒車輔助模式，馬達啟動後，長按左方向燈鍵超過二秒鐘，車輛就會緩緩推進。
- AIRCUSH™ 緩衝飾板：女性車主騎乘機車時，不僅傾向坐在椅墊前緣，膝蓋的位置也常落在小腿之前，這樣的坐姿會導致騎乘時膝蓋與車身貼近，也可能發生不時的碰撞，透過緩衝氣墊獨特的結構與材質減少碰撞。
- 可收合杯架：除了中柱之外，加入了可收合的杯架設計。
「儀式感」全新安心護送燈
「安全感」提升 預載雨天模式
- U 型照明燈：廣角光源無死角照亮車廂置物空間。
- 安心護送燈：停車後可光線可以延長10~20秒，車主可以透過App 設定。
- 香味和乾淨：手把與車廂材料中添加銀離子抗菌劑，車廂內加入香氛組。
全新 Gogoro Delight 有 Gogoro Delight 和 Gogoro Delight BASIC 兩款車型， Gogoro Delight 有「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」等四種時尚色彩，機車也可搖身一變成為女性車主生活中亮眼稱職的單品；Gogoro BASIC 車型則提供「柔霧白」，全新開發 30 項配件，像是UV 光觸媒抑菌抗臭循環機、弧形提袋掛勾、菱格拼接平踏墊等。
- SBS 同步前後雙碟煞：可有效縮短煞停距離並穩定車身。
- 急煞警示燈：全車系皆配置急煞警示燈提示後車瞬間減速。
- 大燈亮度提高：大燈延續家族膠囊造型設計，規格提升為汽車等級的 Class D LED 頭燈，照射角度擴大 2 倍，最大亮度乘以 3 倍。
- 雨天智慧模式：預載雨天智慧模式，更可選配 TCS 循跡防滑系統，根據啟動時的氣象資料主動調節動力輸出，TCS 也能即時偵測前後輪速差避免打滑。
8/14 前至全台 Gogoro 門市首次試騎即招待 7-11 夏日清涼飲品，即日起至 8/14，購買 Gogoro Delight 全車系任一車款，贈3,000元配件金。以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助 27,300 元，Gogoro Delight BASIC 最低入手價只要62,680元起。