金管會也祭救市措施　明起放寬擔保品抵繳範圍

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另查上市櫃公司今年度截至6月底累積營收約20.61兆元，較去年同期增加11.04%，6月營收3.74兆元，單月及累計金額均創歷年同期新高，國內上市櫃公司營運表現尚稱穩健，且台股具高殖利率特性，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化。
而統計自今年1月1日至7月13日止，上市櫃公司執行庫藏股件數合計61件，其中21件仍執行中，包括上市16件及上櫃5件 ，預定最大可買回金額約99億元。金管會提醒，上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時依證券交易法規定評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。
另為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，金管會今日也宣布「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，自明日起投資人經授信機構同意，可以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。
金管會也呼籲證券商等授信機構，合理評估投資人融資融券交易狀況，於符合法令規範下，給予妥適之處理。同時，金管會也將持續關注國際情勢對總體經濟影響及台股表現，督導證交所及櫃買中心加強注意全球經濟趨勢對上市櫃公司財務業務影響及相關資訊的及時揭露，並於必要時將採取相關穩定措施。