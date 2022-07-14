橘子嘉年華今起連播四天 5成最想看《原子少年》出任務
放暑假不無聊！玩家期待已久的「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」，今（14）日起至7月17日一連四天，每天晚上8點準時放送「大橘擂台」，集結多款人氣遊戲推出豐富節目。本次更找來選秀節目《原子少年》的人氣選手體驗遊戲、接力實況。《NOWnews今日新聞》民調顯示，在即將登場的所有節目中，玩家最期待《原子少年》到「大橘夜市」出任務，逾5成民眾敲碗最想收看。
橘子嘉年華打造今（14）日起一連四天打造「大橘擂台」，首發遊戲節目《彈射世界》與《艾爾之光》於今晚率先登場，明（15）日則邀請《原子少年》林佳辰、黃文廷、周祖安、陳治廷、金雲、小宜親身體驗《CSO絕對武力》及《新龍之谷》，更安排夜市出任務趣味競賽，挖掘少年們私底下不為人知的一面。7/16接續播映《天堂M》旗幟戰菁英賽第六季熱血賽事，7/17則是《新楓之谷》公開全新海外副本，由探險隊開啟冒險新篇章。
《NOWnews今日新聞》調查玩家心中最期待的橘子嘉年華-夏日召橘令」，在高人氣《原子少年》加持下，毫不意外奪冠，超過5成玩家（54.29%）最期待收看7/15《原子少年》大橘夜市出任務，排第二則是「大橘夜市任務戳戳樂」，佔22.86%。其次依序是7/17《新楓之谷》（14.29%）、7/16《天堂M》（5.71%）、7/14《彈射世界》及《艾爾之光》（2.86%）。
「大橘擂台」實況節目今（14）日起至17日，連續 4 天晚間 8 點起，於beanfun!、遊戲橘子Gamania臉書粉絲團、GamaniaGroup橘子集團YouTube頻道 、Twitch播出（須先登入beanfun!）。
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