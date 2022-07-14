黃嘉千陷家暴疑雲！楊謹華曝「有在關心」暖當傾聽者

最猛鬼屋電影《民雄鬼屋》由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱等人主演，以全新故事型態搬上大螢幕，預告片中楊謹華身穿古裝洋裝，回到80年代走進民雄老宅，也被網友形容；「像蘇媽媽還魂記」。而因黃嘉千的牽線，才與老公Ben相識的楊謹華，被問到黃嘉千的婚變事件，她也坦言「都有在關心」。
「民雄鬼屋」是台灣知名靈異故事之一，而這次將躍上大螢幕，跟著觀眾一起揭開埋藏在「古井」裡的多年秘密。楊謹華在《民雄鬼屋》飾演一名單親媽媽，女兒小琪（麥語彤飾）在掃墓時意外觸發生人勿近的邪陣而失去蹤影，楊謹華為了找尋女兒下落，也意外經歷一連串鬼影幢幢事件；而在拍攝現場是否有遇到「真實驚嚇件」，楊謹華也表示「只有感受，但沒有看到「實體」東西在面前，可能當下都是專注在角色上，沒有太多心思在面，不過有聽說現場有發生滿多事情」。
而她接演前就知道「民雄鬼屋」是台灣最知名鬼屋之一，特別上網查找許多相關傳說，後來得知電影團隊有親赴嘉義民雄進行田野調查，聽聞眾說紛紜的傳說，但也因實際真相無人知曉，「所以大家更有想像空間，才會更加毛骨悚然吧！」
近日黃嘉千與夏克立婚變事件持續延燒，昨（13）日黃嘉千被爆遭對方家暴，對此因黃嘉千而結識老公的楊謹華也坦言「都有在關心」，不過也無奈表示「該說的之前都說了，我這裡真的不便回答，知道是你們（記者）的工作，但真的沒辦法多說什麼，不好意思」。
楊謹華主演的《民雄鬼屋》中有許多不幸福的角色，而戲外幸福的她如何詮釋？她表示「就是進到角色裡面，跟著角色同步走，感同深受她（角色）」，問及朋友若婚姻不愉快，是否也會找她商談？楊謹華直言自己是傾聽的角色，不管是生活、工作、愛情上的事情，朋友都會與她分享，也會給出中立的意見。