迎新嗨過頭！她罵男大生「又屁又油」挨告 這理由判無罪
一位梁姓男大生，在迎新宿營活動時嗨過頭，做出拔陰毛、高喊做愛等讓人觀感不佳的脫序言行，事後遭到校方性平會調查。而有位王姓學姊看不下去，在群組裡留言痛罵梁男「又屁又油」，讓梁男憤而提告。台北地院法官今（14）日判決出爐，認為梁男確有不當行為，而王女氣憤下發表評論，所言並非純粹謾罵，使用言詞雖不文雅，但不到需要法律介入的程度，判決王女無罪，全案仍可上訴。
回顧本案，梁姓男大生在2019年入學，參加系上舉辦的迎新宿營活動時，在大地遊戲中，關主要求提供「身體某一部份作為獻祭」，梁男疑要當眾剪陰毛引發騷動，接著關主要求「說出一種運動」，梁男又高呼做愛。然後在玩遊戲時，有學姊幫他脫掉妨礙行動的防水外套，梁男大呼「學姊脫我衣服」，之後又疑似拿手機偷拍學姊。連串脫序言行，後續遭到校方性平會介入調查。
而王姓學姊在系上「宿營活動組」的LINE群組裡痛罵梁男「又屁又油」、「真的母湯」，要學妹不要和梁男走太近，還說「為什麼發現他（指梁男）偷拍之後不叫OO（人名）開車輾他個3、4遍，榨出來的油都可以讓我們生超他X大的火」。
梁男憤而提告王女公然侮辱、加重誹謗，不過法官認定梁男在迎新宿營期間的言行確有不當，且都遭到校方性平會調查，已屬於可受公評之事。王女的評論雖然不雅，但要超過一般社會範疇可容忍的程度才算是妨害名譽，而王女並非無端謾罵，所述用詞也不到需要法律介入的程度，故判決王女無罪。全案仍可上述。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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