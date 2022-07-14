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陳時中自評防疫值得驕傲　柯文哲：要先說有無擋BNT進口

▲前衛福部長陳時中自評防疫表現值得驕傲，台北市長柯文哲表示，陳時中要先說明有無擋BNT疫苗進口。（資料照／記者丁上程攝）
▲前衛福部長陳時中自評防疫表現值得驕傲，台北市長柯文哲表示，陳時中要先說明有無擋BNT疫苗進口。（資料照／記者丁上程攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-14 18:00:19

民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中昨日出席《戰疫堡壘》新書發表暨感恩茶會，對於外界質疑防疫三缺失，陳時中反駁批評聲浪，並稱「疫苗有及時到位」、「快篩有及時大量採購」，強調「藥物用得早、比例高、流程順」，三點值得驕傲。對此，台北市長柯文哲今 （14）日表示，陳時中要先說有無擋BNT疫苗進來。

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柯文哲今日前往市議會進行任內最後一次施政報告，國民黨市議員徐巧芯先詢問認為陳時中在北市防疫表現及格嗎？柯文哲說，「不要問我好不好，拜託！我們從頭到尾都自主應變。」

徐巧芯接著詢問陳時中自評防疫有三點指得驕傲，柯文哲說，「他到時候一定要回答一個問題，有無擋BNT疫苗進來，到時候導播跳出來打他怎麼辦？」徐巧芯又問說陳時中表示快篩及時採購值得他驕傲，柯文哲傻眼回說「他真的這樣講？」

陳時中認為防疫藥物提供是及時的，柯文哲笑說，「他（陳時中）的小編要換一個。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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