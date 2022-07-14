紐約亞洲影展7／15揭幕　6部台灣電影重磅登場

今年邁入第20屆的紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival），將於7月15日至23日舉辦，文化部今（14）日指出，本屆台灣電影單元陣容堅強，共有《一家之主》、《售命》、《頭七》、《初戀慢半拍》、《我吃了那男孩一整年的早餐》、《青春弒戀》共6部長片及台美合拍短片《桶妝仙女》獲邀，於林肯中心電影協會及亞洲協會放映，其中《一家之主》導演王希捷和《售命》導演鄧仲謀將赴紐約與影迷見面。 我是廣告 請繼續往下閱讀 經歷2年疫情侵擾，紐約亞洲影展重回戲院現場，影展總監山繆‧傑米爾（Samuel Jamier）表示，「我們對於疫情期間仍有許多兼具品質及多元性的好作品印象深刻，尤其能從亞洲邀請貴賓來到紐約特別令人雀躍。紐約亞洲影展為鼓勵電影工作者大膽突破想像，向國際傳達獨到電影視野，特別設置『突破新視野最佳劇情片獎』，來自台灣的《一家之主》與其他國家6部影片共同入圍，將在影展中宣布最後得主。」文化部表示，《一家之主》導演王希捷從劇場編導跨界電影製片，細膩刻畫即將邁入退休的中產階級職業婦女；本片開發階段即獲釜山影展亞洲創投單元百萬大獎、文化部優良劇本獎，也是文化部影視局105年國產電影長片輔導金得主。紐約台北文化中心主任張惠君表示，紐約亞洲影展致力呈現亞洲電影的最新風貌，本次台灣單元選片網羅近2年新作，透過台灣新一代導演的鏡頭語言，呈現台灣多元且類型豐富的作品。本屆影展有來自台灣、香港、日本、中國、南韓、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、蒙古、新加坡及美國等國60多部影片，台灣共有6部長片參展。詳細內容請至官網查詢。《素還真》瑞士奇幻影展奪大獎 黃文章代胞弟黃文擇致謝瑞士紐沙特奇幻影展開跑 《素還真》、《咒》大放異彩青春設計節、青春影展線上揭獎 樹德科大今年最大贏家聚焦女性視角和跨國婚戀！國際紀錄片影展將登場