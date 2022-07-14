高雄小兒莫德納預約首日僅2成多　今晚8點開放診所預約

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潘炤穎也提醒小兒莫德納疫苗可與其他幼兒常規疫苗間隔任何時間接種，也可同時分開不同部位接種。高市設置之小兒社區接種站僅提供小兒莫德納疫苗，以利現場接種秩序控管並有利於接種反應之判別，欲同時接種其他幼兒常規疫苗者，請預約幼兒疫苗合約院所進行接種。衛生局提醒，幼兒接種疫苗利大於弊，可有效降低染疫後重症及死亡風險，呼籲家長積極預約，安排家中幼兒接種疫苗。
高雄市今天公布新增2,943例確診個案，盛行率達17.60%，評估整體疫情趨勢持續穩定緩降。統計高雄市整備醫療量能，目前負壓隔離及專責病房總計1,575床，空床率63.6%。為提升群體免疫保護力，中央流行疫情指揮中心開放幼兒接種COVID-19疫苗，並可有效降低染疫併發重症風險，6個月上至5歲的幼兒，7/22起即可開始接種小兒莫德納疫苗。
潘炤穎表示，高雄市政府於7/23(六）、7/24(日）共開設社區疫苗接種站10站次，於昨天開放市府疫苗預約系統7,500名額供滿2歲至5歲幼兒家長預約接種，統計至今天尚有5,800名額。
在65歲以上長輩接種疫苗的部分，高市府將於明、後兩天(7/15-7/16)在鳳山行政中心、家樂福愛河店等地點有開設社區疫苗接種站共8站次，提醒尚未接種疫苗的長輩朋友，及符合接種第四劑疫苗的市民朋友(含醫事人員、居家檢疫相關工作人員、社福照護機構工作人員、長照住民、港埠工作人員等)，請儘速預約接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。