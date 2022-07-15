房市／日本房市「價、量、質」成長　單月新增來客創新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
何偉宏指出，今年以來成交金額達1億日圓以上的件數已與2021年全年相當，第二季成交達1億日圓以上物件的佔比相較第一季幾乎是倍數增加，且有3分之1是集中在6月份成交，除了自4月起日圓匯率持續下探，原本還在觀望的投資人看準時機進場之外，更重要的是看好物件的資產價值性，東京奧運後房價持續上揚且再開發建設持續進行，都是房市持續成長的動能，而選擇在日本置產投資的客戶大多是因為看好日本房市長期穩健的特性，所以願意付出更高的總價購買資產性高的物件。
根據東日本不動產流通機構(東日本REINS)最新公布統計，2022年截至5月為止，東京23區中古大樓住宅平均每月成交量達1300件以上，與2021年月均水準相當，每平方公尺單價較2021年上漲約7.5%，至於近兩年來的上漲幅度則有約20%，在房價持續穩定上漲的情況下交易量仍維持不墜，足見市場需求穩定，這也是吸引日本國內外投資人關注與進場的一大原因。
日本房市表現穩定上揚吸引許多人對赴日置產投資躍躍欲試，何偉宏也提醒，在海外置產除了要了解當地環境與法規，更重要的是要慎選房仲，過去幾年來，不少客戶因為原本的房仲或代管業者經營不善倒閉、且無法親自前往日本查看房屋情況，所以希望透過信義房屋協助解決與處理問題，這些都更突顯了選擇值得信賴的房仲的重要性，而信義房屋在台灣、東京、大阪都有服務據點，從購屋流程、法規、稅費與房市環境介紹，到看屋、居中協商、簽約及後續的租賃管理等提供完整的服務，且目前視訊連線看屋與簽約的運作已相當成熟，讓客戶在日本購屋可以加倍輕鬆、更加倍安心。