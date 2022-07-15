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房市／日本房市「價、量、質」成長　單月新增來客創新高

▲日本房市熱，吸引國人置產投資。（圖／NOWnews資料照片）
▲日本房市熱，吸引國人置產投資。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-15 08:00:00

全球疫情逐漸趨緩、國境開放指日可待，日圓匯率因持續貨幣寬鬆政策來到新低點，除了點燃國人對赴日旅遊的渴望，更有不少投資人將焦點集中到日本不動產市場。根據信義房屋日本事業部統計，今（2022）年6月份總計有超過500組以上的客戶報名參加日本購屋說明會或諮詢，創下單月新增客戶數的新高，而今年上半年的來客量已超越過去兩年的年度總來客數，評估包括日本房價持續上漲、日圓匯率維持低檔等環境因素都是吸引國內投資人的主因。

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信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，新增來客數屬於前期指標，而從實際成交的數據來看也是同樣火熱，觀察整體的結構變化，在「價」、「量」、「質」三方面都出現成長和改變。信義房屋不動產株式會社繼2021年的成交件數達到近年新高後，2022年上半年成交戶數較去年同期增加40%以上，而第二季平均每戶成交價格為7148萬日圓(約新台幣1595萬元)，較第一季增加7%，因為日本房價持續上漲，所以平均成交價格也隨之增加。

何偉宏指出，今年以來成交金額達1億日圓以上的件數已與2021年全年相當，第二季成交達1億日圓以上物件的佔比相較第一季幾乎是倍數增加，且有3分之1是集中在6月份成交，除了自4月起日圓匯率持續下探，原本還在觀望的投資人看準時機進場之外，更重要的是看好物件的資產價值性，東京奧運後房價持續上揚且再開發建設持續進行，都是房市持續成長的動能，而選擇在日本置產投資的客戶大多是因為看好日本房市長期穩健的特性，所以願意付出更高的總價購買資產性高的物件。

根據東日本不動產流通機構(東日本REINS)最新公布統計，2022年截至5月為止，東京23區中古大樓住宅平均每月成交量達1300件以上，與2021年月均水準相當，每平方公尺單價較2021年上漲約7.5%，至於近兩年來的上漲幅度則有約20%，在房價持續穩定上漲的情況下交易量仍維持不墜，足見市場需求穩定，這也是吸引日本國內外投資人關注與進場的一大原因。

日本房市表現穩定上揚吸引許多人對赴日置產投資躍躍欲試，何偉宏也提醒，在海外置產除了要了解當地環境與法規，更重要的是要慎選房仲，過去幾年來，不少客戶因為原本的房仲或代管業者經營不善倒閉、且無法親自前往日本查看房屋情況，所以希望透過信義房屋協助解決與處理問題，這些都更突顯了選擇值得信賴的房仲的重要性，而信義房屋在台灣、東京、大阪都有服務據點，從購屋流程、法規、稅費與房市環境介紹，到看屋、居中協商、簽約及後續的租賃管理等提供完整的服務，且目前視訊連線看屋與簽約的運作已相當成熟，讓客戶在日本購屋可以加倍輕鬆、更加倍安心。

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