貢獻重大！日本政府今秋擬替安倍辦國葬 成為戰後第二人
隨著遇刺身亡的日本前首相安倍晉三於東京增上寺完成家葬後，日本社會各界對於這名二戰以來任期最長的首相舉行「國葬」的聲音也越來越大；現任日本首相岸田文雄14日在記者會上宣布，有鑑於安倍晉三任職首相期間，對日本內政與外交貢獻極大，預計將於今年秋天替他舉行國葬，而這也是日本戰後第二名曾任日相者獲得國葬待遇。
包含《NHK》、《富士電視台》等日本多家媒體指出，隨著安倍晉三在自家完成家族祭後，日本政府計畫於今年秋天替安倍晉三舉行國葬之禮；由於日本法律當中並無相關明文規定，作為國家儀式進行的國葬一般來說是內閣會議按其生前功績考量，目前戰後唯一進行過國葬的是前首相麻生太郎外公，也就是於1967年逝世的吉田茂。
消息指出，日本政府考量到安倍晉三擔任首相長達8年8個月，也是日本史上任期最久的首相，內政方面成功復興日本自大地震後的損失，也以「安倍經濟學」復甦經濟，外交方面則成功以日美同盟舉措獲得碩果；報導指出，日本政府也希望通過舉行國葬來追悼安倍晉三，同時表達不屈服於暴力，守護民主主義的決心。
儘管第二次世界大戰後，日本政府多透過內閣與所屬政黨舉行「聯合葬」，但所謂「國葬」就只有曾締結舊金山和約的時任首相吉田茂，他也是自民黨戰後首位獲得國葬待遇的逝世首相，安倍晉三有望成為第二人。