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貢獻重大！日本政府今秋擬替安倍辦國葬　成為戰後第二人

▲由家人主辦的安倍晉三喪禮告終，消息人士指出日本政府有意於今年秋天替這名任期最長的首相舉辦國葬以彰其功勳。（圖／美聯社／達志影像）
▲由家人主辦的安倍晉三喪禮告終，消息人士指出日本政府有意於今年秋天替這名任期最長的首相舉辦國葬以彰其功勳。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-14 18:16:31

隨著遇刺身亡的日本前首相安倍晉三於東京增上寺完成家葬後，日本社會各界對於這名二戰以來任期最長的首相舉行「國葬」的聲音也越來越大；現任日本首相岸田文雄14日在記者會上宣布，有鑑於安倍晉三任職首相期間，對日本內政與外交貢獻極大，預計將於今年秋天替他舉行國葬，而這也是日本戰後第二名曾任日相者獲得國葬待遇。

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包含《NHK》、《富士電視台》等日本多家媒體指出，隨著安倍晉三在自家完成家族祭後，日本政府計畫於今年秋天替安倍晉三舉行國葬之禮；由於日本法律當中並無相關明文規定，作為國家儀式進行的國葬一般來說是內閣會議按其生前功績考量，目前戰後唯一進行過國葬的是前首相麻生太郎外公，也就是於1967年逝世的吉田茂。

消息指出，日本政府考量到安倍晉三擔任首相長達8年8個月，也是日本史上任期最久的首相，內政方面成功復興日本自大地震後的損失，也以「安倍經濟學」復甦經濟，外交方面則成功以日美同盟舉措獲得碩果；報導指出，日本政府也希望通過舉行國葬來追悼安倍晉三，同時表達不屈服於暴力，守護民主主義的決心。

儘管第二次世界大戰後，日本政府多透過內閣與所屬政黨舉行「聯合葬」，但所謂「國葬」就只有曾締結舊金山和約的時任首相吉田茂，他也是自民黨戰後首位獲得國葬待遇的逝世首相，安倍晉三有望成為第二人。
 

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