列舉陳時中競選團隊爭議　楊寶楨：看台北人沒有？

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，立委吳思瑤任競選總幹事，立委莊瑞雄、林楚茵任發言人，「焦糖」陳嘉行加入網路臉書團隊。對此，台灣民眾黨北市議員參選人楊寶楨今（14）日表示，這個「華麗陣容」真是「穩到不行」，這些人過去爭議一籮筐，這是在測試台北人的包容度，看台北人沒有？
楊寶楨在臉書上列舉陳時中競選團隊成員爭議，吳思瑤曾在新冠疫情單日死亡人數創新高時，臉書曬出日系品牌酒類並說「為台日友好，乾杯！」。祝賀郭婞淳奪下東奧金牌，但吳思瑤團隊製圖時卻將「郭婞淳」誤植為其他選手，遭網友怒批愛蹭還出包。
楊寶楨表示，林楚茵則是在議場被抓到看愛奇藝，自稱是在研究而非追劇。疫情升溫時，竟然呼籲不用隨時戴口罩，「口罩不是內褲，不用隨時而且天天戴在身上」，還有林楚茵一天到晚提倡抗中保台，卻被發現開心拍抖音影片。
楊寶楨再指出，焦糖哥哥曾自爆被人出錢勸退選舉，然而被通知到案時，改口說「沒這回事」，被外界質疑是為了選舉造謠。此前還亂爆料民眾黨濫用市長官邸，結果遭到打臉，市長官邸已經是民營餐廳，開放一般民眾使用。在疫情嚴峻期間，瞎挺「積極染疫」，遭到專家打臉。
楊寶楨說，民進黨為陳時中量身打造的「黃金陣容」團隊，推出一堆充滿爭議的成員，是在測試台北人的包容度？還是根本看台北人沒有？