第十屆台中藝術博覽會登場 逾500藝術家參展規模盛大

邁入第 10 屆的台中藝術博覽會，明日起一連三天在台中林酒店登場。今年邀集來自海內外共 74 間畫廊參與，共展出來自國內外 500 位藝術家、約 3000 件作品，涵蓋油畫、水墨、水彩、雕塑、裝置藝術及複合媒材等多元媒材，是本年度藝術盛會。



文化局長陳佳君今日代表市長盧秀燕出席開幕式時表示，台中藝術博覽會自 102 年舉辦至今第 10 年，已成為每年中部地區的視覺藝術盛事，今年以更盛大規模及全新展示空間與台中民眾見面，並與台中市大墩文化中心「藝術新聲」計畫合作，展出台灣藝術新秀作品、走向國際。



陳局長說，台中市不僅具有建築、設計方面的美學元素，每年公共藝術作品設置數量屢冠全國，更注重藝術人才的養成，希望在中央與地方、政府和民間的攜手努力下，打造台中成為幸福宜居的美學城市。

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▲第十屆台中藝術博覽會明起在台中林酒店登場，海內外 逾500藝術家參展，規模盛大。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.14)