《咒》攻佔全球TOP10！《民雄鬼屋》拼驚嚇導演有信心

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楊謹華表示該角色因為長期被媽媽當作是剋星，「其實已經中邪，精神狀態有些不正常，演出時心境和身體都有滿大的負荷。」被夏靖庭和宥凱綑綁時，楊謹華果然呈現出更兇狠的狀態，還即興加演對夏靖庭吐口水的橋段，不過她事前也和夏靖庭做充足的溝通，提醒會有吐口水、抓頭髮的動作，她感謝地說：「我和夏哥討論過，我可能會竭盡所能的用力，他都說：『沒關係，都來！』」，讓整段戲的張力更加震懾逼人。
近日恐怖國片《咒》寫下台灣電影在Netflix全球排名的最佳紀錄，被問到有什麼看法，導演劉邦耀表示「《民雄鬼屋》是另外一個路線的恐怖片，各自有不一樣的想像習慣和事情，在恐怖片情況底下是不太一樣的作法」，最後導演劉邦耀也希望《民雄鬼屋》拿下好成績，以及能受觀眾喜愛。
電影正式預告釋出後觀看率已經突破200萬次，其中彤彤在「地面爬行」的畫面最令人毛骨悚然，她表示當時拍太多次，「爬到腰邊的骨頭腫起來。」她在片頭還有一場溺水戲，必須在水溫攝氏7度時下水，一早拍了兩小時後抽筋，讓導演不得不喊卡，她坦言那場戲冷到「太深刻」！《民雄鬼屋》將於7月29日全台上映，迫不期待的民眾，也可以在上映前先到「民雄鬼屋實境體驗展覽」親身體驗。