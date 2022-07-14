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《咒》攻佔全球TOP10！《民雄鬼屋》拼驚嚇導演有信心

▲麥語彤（左起）導演劉邦耀（中）以及楊謹華（右）出席《民雄鬼屋》媒體茶敘。（圖／記者朱永強攝）
▲麥語彤（左起）導演劉邦耀（中）以及楊謹華（右）出席《民雄鬼屋》媒體茶敘。（圖／記者朱永強攝）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-14 18:52:55

最猛鬼屋電影《民雄鬼屋》由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱等人主演，以全新故事型態搬上大螢幕，女主角楊謹華將和飾演女兒的影壇新星麥語彤（彤彤）、導演劉邦耀於今（14）日齊聚暢談此次合作過程，片中導演劉邦耀特地安排 長達8分鐘技術性一鏡到底的鏡頭，演員為此各自面臨不同挑戰；除此之外，楊謹華還被夏靖庭飾演的道士綑綁拖行，麥語彤也有不少艱難動作戲，拍到一度抽筋以及骨頭種起來！

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女主角楊謹華在《民雄鬼屋》為了尋找彤彤的下落，意外和飾演彤彤學長的劉韋辰，闖進民雄老宅內被塵封已久的神秘空間，有別於以往拍攝手法，片中大量使用一鏡到底的畫面，導演劉邦耀表示，當初劇本這樣的安排，就是希望影迷觀影時跟著角色有彷彿置身於民雄鬼屋中的沈浸式體驗，也讓觀眾透過鏡頭可以看到異度空間和現實的差異。

楊謹華表示該角色因為長期被媽媽當作是剋星，「其實已經中邪，精神狀態有些不正常，演出時心境和身體都有滿大的負荷。」被夏靖庭和宥凱綑綁時，楊謹華果然呈現出更兇狠的狀態，還即興加演對夏靖庭吐口水的橋段，不過她事前也和夏靖庭做充足的溝通，提醒會有吐口水、抓頭髮的動作，她感謝地說：「我和夏哥討論過，我可能會竭盡所能的用力，他都說：『沒關係，都來！』」，讓整段戲的張力更加震懾逼人。


▲《民雄鬼屋》楊謹華在片中遭鬼魅邪靈糾纏。（圖／馬棋朵數位影像提供）
▲《民雄鬼屋》楊謹華在片中遭鬼魅邪靈糾纏。（圖／馬棋朵數位影像提供）
近日恐怖國片《咒》寫下台灣電影在Netflix全球排名的最佳紀錄，被問到有什麼看法，導演劉邦耀表示「《民雄鬼屋》是另外一個路線的恐怖片，各自有不一樣的想像習慣和事情，在恐怖片情況底下是不太一樣的作法」，最後導演劉邦耀也希望《民雄鬼屋》拿下好成績，以及能受觀眾喜愛。

電影正式預告釋出後觀看率已經突破200萬次，其中彤彤在「地面爬行」的畫面最令人毛骨悚然，她表示當時拍太多次，「爬到腰邊的骨頭腫起來。」她在片頭還有一場溺水戲，必須在水溫攝氏7度時下水，一早拍了兩小時後抽筋，讓導演不得不喊卡，她坦言那場戲冷到「太深刻」！《民雄鬼屋》將於7月29日全台上映，迫不期待的民眾，也可以在上映前先到「民雄鬼屋實境體驗展覽」親身體驗。

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