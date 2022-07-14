不畏三星！台積老神在在　3奈米良率好、明年H1貢獻營收

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在短期需求方面，台積電觀察到消費終端市場需求轉弱，但資料中心、車用電子等需求仍保持穩定，而公司透過重新分配產能支持這些需求，但台積電也強調客戶的需求超過公司產能供給，因此預期2022年全年將維持產能緊繃，若以美元計，公司今年成長率將落在mid-thirties百分比區間。
而法人憂心大環境不佳，台積電是否能維持競爭力？為此，台積電表示，技術領先及差異化、高效能運算的強大產品組合，以及和客戶的策略夥伴關係，此三項為公司的競爭優勢。
因此儘管總體經濟不確定性可能持續到2023年，但技術領先也支持公司的業績成長。另外，公司也預計HPC將成為驅動公司長期成長的主要引擎。再來，透過與客戶的長期策略夥伴關係，預期2023年產能利用率將維持健康水準。
至於市場關心，未來晶圓代工廠數量大增，會不會有供過於求的現象？台積電認為，在製程技術進步和產品功能提升的情況下，持續看到許多終端產品半導體含量提升的現象，例如資料中心裡的 CPU、GPU和人工智慧加速器（AI accelerators）的數量提升，5G智慧型手機其中的半導體含量也比4G智慧型手機更高，汽車中的半導體含量也持續增加。
因此，雖然許多電子產品的單位產品數量成長可能會持平或低至low-single digit百分比區間，但未來幾年，半導體含量則將成長至mid-to-high single digit百分比區間。台積電重申，正與客戶密切合作，規劃長期產能，並投資先進製程技術及特殊製程技術。若以美元計，公司未來幾年營收的年複合成長率（CAGR）預計將落在15%至20%之間。
而大家關注的資本支出，總裁魏哲家表示，受疫情影響，供應商確實面對考驗，因此今年部分資本支出會遞延到2023年。面對法人追問今年實際資本支出目標修正至多少，台積電財務長黃仁昭表示，接近先前目標的低檔約400億美元（台積電原先設定今年資本支出為400到440億美元）。
另外，由於南韓三星日前宣布3奈米量產，業內人士對此持保留態度，認為僅宣示意味，因為客戶在哪仍不知道。因此外界也關心台積電先進製程技術進度，台積指出3奈米進度符合預期，今年下半年將量產且具備良好良率，在HPC和智慧型手機相關應用的驅動下，明年2023年將穩定量產，並於2023年上半年開始貢獻營收，等於破除外界對此之隱憂。
台積電也進一步表示，N3E作為3奈米家族的延伸，已有許多客戶參與，N3E的量產時間計劃約在3奈米量產後一年進行。公司強調，3奈米製程技術推出時在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都將會是業界最先進的技術，有信心成為公司另一個大規模且有長期需求的製程技術。
至於2奈米技術也按進度進行中，台積電預計2024年試產、2025年量產。2奈米將效能及功耗效率提升一個世代，在相同功耗下，速度增快10%到15%，或在相同速度下，功耗降低25%到30%，邏輯密度與N3E相比則增加了20%。強調2奈米推出時，在密度和能源效率上都將會是業界最先進的技術，將進一步擴展技術領先的地位。