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不畏三星！台積老神在在　3奈米良率好、明年H1貢獻營收

▲外界關心南韓三星日前喊出3奈米量產，台積電則老神在在強調「3奈米具備良好良率」，且2023年上半年開始貢獻營收，破除外界的隱憂。圖左為台積電總裁魏哲家、圖右為董事長劉德音（圖／NOWnews資料照片）
▲外界關心南韓三星日前喊出3奈米量產，台積電則老神在在強調「3奈米具備良好良率」，且2023年上半年開始貢獻營收，破除外界的隱憂。圖左為台積電總裁魏哲家、圖右為董事長劉德音（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-14 19:15:38

台積電今（14）日舉行法說會，外界關心庫存水位、先進製程技術的進度與競爭力，以及資本支出會不會下修？為此，台積電表示，半導體供應鏈庫存過高的現象可能延續到2023年上半年，但此現象台積電早就料到，認為還算合理。至於外界關心南韓三星日前喊出3奈米量產，台積電則老神在在強調「3奈米具備良好良率」且2023年上半年開始貢獻營收，破除外界的隱憂。

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在庫存方面，由於智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，台積電觀察到供應鏈已經採取行動，預計庫存水準於2022年下半年間呈現下降現象，而台積電認為這種調整在疫情過後是合理的，預期半導體供應鏈庫存過高的現象將需要幾個季度的時間重新平衡至較健康的水準，整個庫存調整可能延續到2023年上半年。

在短期需求方面，台積電觀察到消費終端市場需求轉弱，但資料中心、車用電子等需求仍保持穩定，而公司透過重新分配產能支持這些需求，但台積電也強調客戶的需求超過公司產能供給，因此預期2022年全年將維持產能緊繃，若以美元計，公司今年成長率將落在mid-thirties百分比區間。

而法人憂心大環境不佳，台積電是否能維持競爭力？為此，台積電表示，技術領先及差異化、高效能運算的強大產品組合，以及和客戶的策略夥伴關係，此三項為公司的競爭優勢。

因此儘管總體經濟不確定性可能持續到2023年，但技術領先也支持公司的業績成長。另外，公司也預計HPC將成為驅動公司長期成長的主要引擎。再來，透過與客戶的長期策略夥伴關係，預期2023年產能利用率將維持健康水準。

至於市場關心，未來晶圓代工廠數量大增，會不會有供過於求的現象？台積電認為，在製程技術進步和產品功能提升的情況下，持續看到許多終端產品半導體含量提升的現象，例如資料中心裡的 CPU、GPU和人工智慧加速器（AI accelerators）的數量提升，5G智慧型手機其中的半導體含量也比4G智慧型手機更高，汽車中的半導體含量也持續增加。

因此，雖然許多電子產品的單位產品數量成長可能會持平或低至low-single digit百分比區間，但未來幾年，半導體含量則將成長至mid-to-high single digit百分比區間。台積電重申，正與客戶密切合作，規劃長期產能，並投資先進製程技術及特殊製程技術。若以美元計，公司未來幾年營收的年複合成長率（CAGR）預計將落在15%至20%之間。

而大家關注的資本支出，總裁魏哲家表示，受疫情影響，供應商確實面對考驗，因此今年部分資本支出會遞延到2023年。面對法人追問今年實際資本支出目標修正至多少，台積電財務長黃仁昭表示，接近先前目標的低檔約400億美元（台積電原先設定今年資本支出為400到440億美元）。

另外，由於南韓三星日前宣布3奈米量產，業內人士對此持保留態度，認為僅宣示意味，因為客戶在哪仍不知道。因此外界也關心台積電先進製程技術進度，台積指出3奈米進度符合預期，今年下半年將量產且具備良好良率，在HPC和智慧型手機相關應用的驅動下，明年2023年將穩定量產，並於2023年上半年開始貢獻營收，等於破除外界對此之隱憂。

台積電也進一步表示，N3E作為3奈米家族的延伸，已有許多客戶參與，N3E的量產時間計劃約在3奈米量產後一年進行。公司強調，3奈米製程技術推出時在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都將會是業界最先進的技術，有信心成為公司另一個大規模且有長期需求的製程技術。

至於2奈米技術也按進度進行中，台積電預計2024年試產、2025年量產。2奈米將效能及功耗效率提升一個世代，在相同功耗下，速度增快10%到15%，或在相同速度下，功耗降低25%到30%，邏輯密度與N3E相比則增加了20%。強調2奈米推出時，在密度和能源效率上都將會是業界最先進的技術，將進一步擴展技術領先的地位。

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