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房市／房產科技為屋主帶來2大好處　大數據演算創3贏

▲信義房屋轉型辦公室協理陳世強（右）說明房產科技對屋主帶來的兩大好處。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋轉型辦公室協理陳世強（右）說明房產科技對屋主帶來的兩大好處。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-15 12:30:00

房產科技PropTech運用人工智慧、大數據、機器學習等技術，為不動產購售屋流程帶來巨大的進化，最新一集的「房屋聽信義」Podcast提到，信義房屋推出的DINDON智能賞屋除了讓買方在茫茫屋海中找到合適的房屋，也為屋主帶來2大好處，1是縮短售屋所需時間，2是增加更多潛在精準買方，讓買賣流程更有效率。

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信義房屋轉型辦公室協理陳世強表示，過去常看到信箱會收到滿滿的房地產派報，但隨著時代演進，加上疫情更加注重人與人的距離與健康防護，房地產科技運用大數據與AI人工智慧，讓消費者可線上看房，零接觸簽約，並在網路上將物件套用虛擬的裝潢設計，想像家的模樣。

信義房屋自2020推出DiNDON智能賞屋後，已有上萬件案件，並有一個30人的影像故事團隊，有專業的攝影師針對委託的物件拍攝，透過3DVR影片高擬真的賞屋服務，不用到現場就可以看到空間的配置與格局，還能有2D、3D的檢視，放大縮小、鳥瞰角度等讓空間格局一目了然。

陳世強觀察，DiNDON智能賞屋對屋主而言，有2大好處，第1是省麻煩、省時間，不用一直待在家裡等人來看屋，第2是有更多人可以看屋，增加精準買方，尤其2020年起新冠疫情在台灣爆發，許多社區大樓都有管制，不便讓買方賞屋，許多屋主使用智能賞屋服務，先創造許多潛在買方，再運用一個下午的時間，讓所有對房屋有興趣的買方到現場看屋。

陳世強進一步說明，屋主過去「為10組買方開了10次門，但可能只有2組買方有興趣」，對屋主難免造成負擔，現在可以更精準地找到有效買方，不用花費太多時間。且根據統計，有提供DiNDON智能賞屋的物件，相較沒有提供DiNDON智能賞屋的物件多了7成點擊率、6成留言率、成交速度也快了2成。

陳世強表示，為了發展房地產科技，近期信義房屋也招募了許多數位科技的人才，有雲端數據工程師、數據科學家、數據分析師去做這些大數據的演算，也透過客戶在網路上觀看，或是線下業務帶客人看房子的過程，從物件的訊息、客戶線上的軌跡比對，透過大數據演算去找到客戶喜歡的物件，對買方、屋主、業務都是3贏。

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