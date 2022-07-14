T1／Wish希望列車　走進偏鄉送愛心

台灣運彩xT1聯盟秉持著「取之社會、用之社會」的回饋精神，季外推出一系列「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，由冠名贊助商台灣運彩與聯盟共同邀集合作伙伴Bybit、台灣中油、摩曼頓、星裕國際Wilson一起走進偏鄉送愛心，期望能結合資源，幫助偏鄉學童，推廣基層籃球。
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「T1 Wish」為台灣運彩xT1聯盟的公益活動，象徵T1不僅是台灣的職籃聯盟，也重視社會回饋，先前在季中已舉辦過「T1 Women’s Week」活動，元年球季結束後也與家扶基金會合作，除了致贈家扶14萬元，也捐贈總冠軍賽簽名球，由家扶舉辦公益競標，競標所得連同捐款都用於幫助受到疫情影響的弱勢家庭。
季外「T1 Wish」腳步不停歇，台灣運彩和聯盟再以「偏鄉希望列車」和「基層籃球回饋」為主軸，前進偏鄉送愛心，首站來到宜蘭壯圍國中，身為104學年JHBL冠軍球隊，壯圍國中靠著5位教練的熱忱與用心，在地深耕基層籃球教育，活動不只安排聯盟兩位球星台灣啤酒英熊朱億宗與桃園雲豹鄭瑋擔任一日客座教練，還由聯盟秘書長張運智及台灣運彩副總經理蔡明哲一起代表致贈籃球、防護用具、襪子、毛巾等運動用品，讓小朋友們不僅親身體驗職籃球員日常的訓練菜單，還能拿到各種運動用品作為禮物，收穫滿滿。