T1／Wish希望列車　走進偏鄉送愛心

台灣運彩xT1聯盟秉持著「取之社會、用之社會」的回饋精神，季外推出一系列「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，由冠名贊助商台灣運彩與聯盟共同邀集合作伙伴Bybit、台灣中油、摩曼頓、星裕國際Wilson一起走進偏鄉送愛心，期望能結合資源，幫助偏鄉學童，推廣基層籃球。





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