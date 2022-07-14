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T1／球星到偏鄉教球 朱億宗化身鐵血教頭

▲英熊球星朱億宗化身鐵血教頭，細心指導小球員。 台灣運彩xT1聯盟提供
▲英熊球星朱億宗化身鐵血教頭，細心指導小球員。 台灣運彩xT1聯盟提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-14 20:00:55

台灣運彩xT1聯盟元年球季落幕，季外聯盟腳步不停歇，秉持著回饋社會精神，推出「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，今日首站前進宜蘭壯圍國中，兩大聯盟球星台灣啤酒英熊朱億宗和桃園雲豹鄭瑋化身鐵血教練，親自傳授職籃秘技，讓壯圍國中籃球隊16位小朋友收穫滿載。

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壯圍國中曾是JHBL乙組強權，在104學年度奪乙組冠軍、105年乙組第4名，但由於地處偏鄉，加上少子化，壯圍國中近期招生遭遇困難，目前全校僅300位學生，但學校仍非常支持籃球隊，期望小朋友們能夠藉由籃球實現目標、達成夢想。

壯圍國中籃球隊教練林建智說：「我們球隊裡的小朋友，有些來自單親或隔代的家庭，靠著籃球隊可以幫助這些小朋友做好課業、生活等管理，我們也會針對每位小朋友的學習能力設定目標，達標才能參加比賽，效果很好。很高興能夠成為T1 Wish希望列車第一站，小朋友們都很開心能和兩位球星們一起打球。」

兩位球星朱億宗和鄭瑋也都躍躍欲試，希望能讓小朋友體驗到職籃規格的訓練菜單，既然是職業規格，兩人自然一點都不馬虎，從熱身開始就要求小球員們動作必須到位。

經過1小時的熱身與訓練，兩位球星分別率隊展開5戰3勝的「矛盾3對3」對決，結果「小朱隊」裡的紅髮小球員徐聖超令教練朱億宗留下深刻印象，朱億宗說：「原本以為這小伙子居然染了一頭紅髮，沒想到竟然是天生的，原來他的爺爺是荷蘭人，隔代遺傳，看起來超像『櫻木花道』！」

兩隊小球員PK愈演愈烈，朱億宗和鄭瑋在旁也看得手癢，決定下場參戰，小秀職業身手，小球員們也沒示弱，把握難得機會，和球星們捉對廝殺，其中鄭瑋上場罰球時，朱億宗還躺在籃下施展干擾戰術，但鄭瑋不為所動，穩穩罰進，場面趣味橫生，最終「鄭瑋隊」率先取得3勝，以3比1奪勝。

▲活動尾聲鄭瑋和朱億宗還當場開起小簽名會。 台灣運彩xT1聯盟提供
▲活動尾聲鄭瑋和朱億宗還當場開起小簽名會。 台灣運彩xT1聯盟提供
活動尾聲朱億宗和鄭瑋還舉辦小型簽名會，小球員徐子恩直接脫鞋給鄭瑋簽名，他開心地說：「我以後比賽一定都穿這雙，希望有鄭瑋哥哥的加持，能讓我打出好成績。」小球員們也在活動結束後親筆寫下祝福卡片，送給兩位球星，讓鄭瑋和朱億宗深受感動，當場脫下球鞋簽上名字，送給各自送給心目中的MVP，鄭瑋還勉勵小球員們勇敢追夢：「如果真心喜愛籃球，我鼓勵他們勇於追夢，希望未來能有一天看到他們在T1聯盟的舞台。」為活動畫下完美句點。

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