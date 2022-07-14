橘子嘉年華Day1！千人搶看狂刷　獎品總值破10萬霸氣全送

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本次還特別推出「大橘擂台」環節，上半節目由解婕翎和偷米Tommy、懶貓聯手為《彈射世界》玩家謀福利，經過2次加碼環節，總計送出5星鐵鋼2個、5破星結晶1個、星導石3600顆，瞬間讓觀看人數衝到2千多人，聊天室網友紛紛狂刷「太爽了」、「每天都一定會鎖定的」、「太佛了」。
解婕翎也與偷米Tommy和懶貓一同解講遊戲，公開《彈射世界》新登場的無償保底功能、參加者NPC功能和連戰功能等全新設計，甚至直接公布「繁中版神秘活動」廢龍祭，以及「繁中版專屬稱號」，精彩內容讓玩家們引頸期盼。
下半部則推出【夏季PK爭奪戰，白爛貓入侵艾里奧斯】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團：台灣黑熊代表「歐貝爾」和石虎代表「十五號」來場世紀大對決，經過3戰2勝後由歐貝爾勝出，官方將抽出60位幸運玩家，可獲得艾拉珍貴覺醒立牌、諾亞等身枕、諾亞大滑鼠墊、白爛貓聯名周邊等獨家獎勵，超值獎品等著玩家來領取。（編輯：陳雅雲）
「大橘擂台」實況節目於7月14日起至17日，連續4天晚間8點起，於beanfun!、遊戲橘子Gamania臉書粉絲團、GamaniaGroup橘子集團YouTube頻道 、Twitch播出（須先登入beanfun!）。
這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN，好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】，搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，活動官網：https://bean.fun/gVuzA。