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橘子嘉年華Day1！千人搶看狂刷　獎品總值破10萬霸氣全送

▲「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」正式開跑，活動首日由超人氣遊戲《彈射世界》與《艾爾之光》率先登場，直播遊戲環節吸引超過千名網友收看。（圖／翻攝直播畫面）
▲「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」正式開跑，活動首日由超人氣遊戲《彈射世界》與《艾爾之光》率先登場，直播遊戲環節吸引超過千名網友收看。（圖／翻攝直播畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 22:51:302022-07-14 23:01:11

眾所矚目的「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」正式開跑，從7月14日至17日連續四天，每天準時於晚上8點放送「大橘擂台」。活動首發由超人氣遊戲《彈射世界》與《艾爾之光》率先登場，由節目主持人解婕翎打頭陣，與來賓一同互動為玩家謀福利，直播剛播出不久就吸引破千人搶看。

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首日橘子嘉年華最大看頭，就是放送超值實體獎品與虛寶，在全新遊戲「大橘戳戳樂」環節中，上半局來賓實況主「偷米Tommy」、「懶貓」和下半局來賓Vtuber「歐貝爾」、「十五號」皆挑戰主持人解婕翎成功，為全體玩家賺到GASH點數和純金999大橘幣等驚喜獎品，總價值超過10萬元，官方甚至還加碼送出20顆銀豆。

▲節目「大橘抽抽樂」遊戲環節，邀請來賓與主持人對決，來賓獲勝即可為玩家謀福利。（圖／翻攝直播畫面）
▲節目「大橘戳戳樂」遊戲環節，邀請來賓與主持人對決，來賓獲勝即可為玩家謀福利。（圖／翻攝直播畫面）
本次還特別推出「大橘擂台」環節，上半節目由解婕翎和偷米Tommy、懶貓聯手為《彈射世界》玩家謀福利，經過2次加碼環節，總計送出5星鐵鋼2個、5破星結晶1個、星導石3600顆，瞬間讓觀看人數衝到2千多人，聊天室網友紛紛狂刷「太爽了」、「每天都一定會鎖定的」、「太佛了」。

解婕翎也與偷米Tommy和懶貓一同解講遊戲，公開《彈射世界》新登場的無償保底功能、參加者NPC功能和連戰功能等全新設計，甚至直接公布「繁中版神秘活動」廢龍祭，以及「繁中版專屬稱號」，精彩內容讓玩家們引頸期盼。

▲節目中直接公布《彈射世界》全新遊戲內容，包括「繁中版神秘活動」廢龍祭，以及「繁中版專屬稱號」等。（圖／翻攝直播畫面）
▲節目中直接公布《彈射世界》全新遊戲內容，包括「繁中版神秘活動」廢龍祭，以及「繁中版專屬稱號」等。（圖／翻攝直播畫面）
下半部則推出【夏季PK爭奪戰，白爛貓入侵艾里奧斯】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團：台灣黑熊代表「歐貝爾」和石虎代表「十五號」來場世紀大對決，經過3戰2勝後由歐貝爾勝出，官方將抽出60位幸運玩家，可獲得艾拉珍貴覺醒立牌、諾亞等身枕、諾亞大滑鼠墊、白爛貓聯名周邊等獨家獎勵，超值獎品等著玩家來領取。（編輯：陳雅雲）

▲下半部則推出【夏季PK爭奪戰，白爛貓入侵艾里奧斯】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團：台灣黑熊代表「歐貝爾」、石虎代表「十五號」來場世紀大對決。（圖／翻攝直播畫面）
▲下半部則推出【夏季PK爭奪戰，白爛貓入侵艾里奧斯】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團：台灣黑熊代表「歐貝爾」、石虎代表「十五號」來場世紀大對決。（圖／翻攝直播畫面）
「大橘擂台」實況節目於7月14日起至17日，連續4天晚間8點起，於beanfun!、遊戲橘子Gamania臉書粉絲團GamaniaGroup橘子集團YouTube頻道 、Twitch播出（須先登入beanfun!）。

這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN，好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】，搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，活動官網：https://bean.fun/gVuzA


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