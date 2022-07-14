孟耿如同台黃子佼0互動！驚吐真心話：不要再合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
談起這次角色比較反派，與過去所演出的角色不同，其實讓孟耿如很開心，「因為我覺得人都會有黑暗面，只是生活中會把黑暗面藏起來，但在戲裡就可以把自己的小惡魔展現出來。」對於戲中與陳庭妮大學同住4年，雖然不喜歡對方，卻都選擇隱忍，孟耿如也坦言自己學生時代也會隱忍，「超怕被人家討厭，會不斷想討好別人，或怕自己被誤會，但出社會後，我反而覺得太善良會造成自己的負擔。」同時舉例當自己身邊朋友被欺負，要打抱不平的話，也會直接讓對方知道，「我討厭你這種人！」
已升格媽媽的她，現階段正在努力調適生活與工作的平衡，孟耿如也分享心境上的轉變，像是過去的自己會很在意演到的角色戲分多寡，或者很怕自己的角色被黑化，「但這幾年，包括現在自己當媽媽之後，對角色也有不同看法，就像這次的角色有點黑化，我自己都覺得很興奮，未來也希望可以嘗試很壞，或是血腥的角色等，都想試試看。」同時她透露女兒玉米「睡過夜」的表現很不錯，「所以這段時間我也練就秒睡的功力，睡眠狀態還滿好的。」
孟耿如戲裡與林哲熹在電影拍攝現場相識，進而共同奮鬥而結下深刻友誼。與林哲熹有過合作經驗的孟耿如「曖昧」透露：「戲中和林哲熹會有一點點小情愫，雖然和他合作過幾次算滿熟的，但感情戲還是有點小害羞的感覺。」而再次合作導演馮凱，孟耿如形容他是「另外一個爸爸」，笑說：「他是感情最豐沛的導演，每場戲都可以落淚。」《愛情發生在三天後》每周六晚間8點於八大戲劇台首播。