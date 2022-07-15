環太平洋軍演不邀共軍　專家：想定防堵中國軍事威脅

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美國自2018年之後不再邀請中國軍方參加環太軍演，林穎佑指出，自川普政府上台以來美中關係有很大變化，顯示美國對中態度有很大程度轉變，而且美軍演習想定主要針對中國擴張與中俄關係發展。
美國國會2021年底通過的《2022年度國防授權法案》允許國防部邀請台灣參加環太平洋軍演，但台灣仍未受邀。針對台灣是否能夠參加環太平洋軍演，林穎佑認為，台灣應該爭取以觀察員身份參加比較實際，透過參加兵推了解美國在俄烏戰爭之後戰略是否有所調整，台灣能否因應美軍調整戰略，而跟著調整。
「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，2022環太平洋軍演首度派出無人軍艦參加，無人艦從加州出發到夏威夷一路跟著朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer），無人軍艦目前仍處於開創階段，在航行過程中累積大量資料，讓無人機艦的AI（人工智慧）與有人艦艇學習，讓無人艦艇與有人艦艇能夠搭配。
施孝瑋表示，台灣能否參加環太軍演涉及政治問題，《台灣關係法》允許美台之間維持非官方的軍事關係，參加環太平洋軍演的26國家都跟台灣沒有正式邦交關係，若讓台灣參加會對這些盟邦造成困擾，因此美國行政單位衡量之下決定不邀台灣參加。