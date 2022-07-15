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環太平洋軍演不邀共軍　專家：想定防堵中國軍事威脅

▲美國海軍海獵人號（Sea Hunter）無人艦。(圖／美國海軍)
▲美國海軍海獵人號（Sea Hunter）無人艦。(圖／美國海軍)

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-15 13:00:00

2022年環太平洋軍事演習  （RIMPAC）6月29日起在美國夏威夷周邊海域舉行，一連37天演習共有26國、42艘軍艦，約25000名軍人參與演習。2022年環太軍演並未邀請中國參加，專家認為恐怕是美國將演習想定針對中國軍事威脅，因此不邀請共軍參加。

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中華戰略前瞻協會研究員林穎佑受訪表示，對於美國而言，環太平洋軍演是美國與盟國演練新戰法、打法的重要時機點，從2020年開始，美軍不只利用航空母艦，更利用兩棲突擊艦強化海軍陸戰隊作戰，因為兩棲突擊艦能夠搭載F-35B隱形戰機，搭配濱海戰鬥艦(Littoral Combat Ship，LCS)提高機動性，符合在南海與環太平洋的快速部署。

美國自2018年之後不再邀請中國軍方參加環太軍演，林穎佑指出，自川普政府上台以來美中關係有很大變化，顯示美國對中態度有很大程度轉變，而且美軍演習想定主要針對中國擴張與中俄關係發展。

美國國會2021年底通過的《2022年度國防授權法案》允許國防部邀請台灣參加環太平洋軍演，但台灣仍未受邀。針對台灣是否能夠參加環太平洋軍演，林穎佑認為，台灣應該爭取以觀察員身份參加比較實際，透過參加兵推了解美國在俄烏戰爭之後戰略是否有所調整，台灣能否因應美軍調整戰略，而跟著調整。

「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，2022環太平洋軍演首度派出無人軍艦參加，無人艦從加州出發到夏威夷一路跟著朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer），無人軍艦目前仍處於開創階段，在航行過程中累積大量資料，讓無人機艦的AI（人工智慧）與有人艦艇學習，讓無人艦艇與有人艦艇能夠搭配。

施孝瑋表示，台灣能否參加環太軍演涉及政治問題，《台灣關係法》允許美台之間維持非官方的軍事關係，參加環太平洋軍演的26國家都跟台灣沒有正式邦交關係，若讓台灣參加會對這些盟邦造成困擾，因此美國行政單位衡量之下決定不邀台灣參加。

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