糗了！原來這些表情符號暗藏「性暗示」 你有用過嗎？
iPhone輸入「日曆」跳出來的Emoji表情符號就是7/17，但這是為什麼？因2002年7月17日蘋果在MacWorld大會上推出一款行事曆應用程式，而這天的日期就成了圖示上，Emojipedia的創始人便提出將7/17訂為「世界表情符號日」，在表情符號日之前，趨勢科技分享了跟Emoji有關的隱藏版意義，像是懇求的臉很有可能是性暗示；另外凱特王妃愛用的Emoji意外的很接地氣！
引述資安平台趨勢科技的一份文章，原來看來超萌無害的Emoji竟有「性暗示」，2018年推出的 「🥺懇求的臉(pleading face）」,曾在2020年上半年列入最多人使用的第三大 emoji，但卻被認為帶有性暗示，導致使用率逐漸下滑。這款表情符號和 TikTok（抖音）的熱門流行語「simp」有關，指那些為了追求浪漫關係卻得不到相同回報的族群。如果不希望造成誤會，已經盡量避免使用具有雙關含意的「🥺懇求的臉」。而原本就有性暗示意味的表情符號有「單邊嘴角上揚」、「惡魔在微笑」、「拋媚眼」。
容易搞混的手勢表情符號也一定要注意，不要把「打電話給我」變成「我愛你」真的會超糗！我愛你I Love You的符號是中指和無名指收起來，有點像是「I、L、Y」字母的樣子，跟「搖滾精神」差別在於搖滾需要多收大拇指；另外，「打電話給我」則是把食指、中指、無名指收起來，就像是六的樣子。
此外，總是端莊優雅的凱特王妃，在某次的採訪中翻IG查看回答粉絲問題時，被發現在輸入欄位上有一排常用表情符號，英國《每日郵報》揭露了她最愛用的表情符號，像是爆粗口🤬 、嘔吐🤮、鳳梨🍍、黃瓜🥒、鞠躬 🙇♀️、電動👾、吹氣/放屁 💨和兩個女孩手牽手，感覺王妃用的表情符號也相當親民啊！