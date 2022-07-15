巷仔內／台灣不能參加環太軍演　仍卡在這一點

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儘管《國防授權法案》對行政部門不具強制性，但是仍代表美國對國際情勢的看法與戰略轉變。冷戰結束後，中國取代蘇聯成為美國維持全球霸權主要假想敵，美國遏制中國擴張的戰略議題也反映在《國防授權法案》上。以《2019年財政年度國防授權法案》為例，針對中國部分提到67次，除針對中國竊取機密嚴厲斥責外，更禁止國防部邀請中國參加環太平洋軍演，劍指中國態勢明顯。
美國國防部自1998年起邀請中國以觀察員身份參加環太軍演，2014與2016年邀請中國派軍艦參加，2018年並未邀請，之後美國國防部果然遵守《國防授權法案》，不再邀請共軍參加環太軍演。儘管美國不再邀請共軍，但也並未邀請台灣參加軍演，最主要是行政單位必須遵守「一中政策」，對台美正式軍事交流設下許多限制。
試想當台灣軍艦在進入美國港口停泊期間懸掛中華民國國旗，會引起多大政治震盪，中國是否會進一步加強對台文攻武嚇？況且不只是美國有「一中」限制，今年參演的26個國家也都跟台灣沒邦交，若國軍軍艦或是穿軍裝人員出現在演習場域，恐怕也會增添其他參演國家困擾。
美國眾議院今日通過《2023年財政國防授權法案》，再度支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演，但是有了今年不邀台灣參加經驗，國人實在不需太過樂觀，較可行辦法為派遣軍官不穿軍服，以觀察員身份低調參加在岸上舉辦的靜態活動，以便免過度刺激中國。