COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／台灣不能參加環太軍演　仍卡在這一點

▲美國眾議院通過國防預算授權法案，再度邀請台灣參與環太平洋軍演。（圖／美國海軍網站）
▲美國眾議院通過國防預算授權法案，再度邀請台灣參與環太平洋軍演。（圖／美國海軍網站）

記者呂炯昌／特稿

2022-07-15 13:00:00

號稱史上規模最大的2022年環太平洋軍事演習  （RIMPAC），6月29日起在美國夏威夷周邊海域展開，共有26國、42艘軍艦，9國地面部隊，約25000名軍人參加為期37天的跨國演習。儘管美國國會去（2021）年底通過《2022年國防授權法案》建議國防部邀請台灣參加環太軍演，但是我國最後仍未受邀參加演習。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《國防授權法案》（National Defense Authorization ，NDAA）明確地規範了美國國防部的年度預算與支出，在參眾議院通過之後要在送交白宮給總統簽署，第一個國防授權法案於1961年於國會通過，但這些法案屬於「國會意見」，不具強制力的建議案，對行政部門是否執行不具強制性，且有效期限為一年，

儘管《國防授權法案》對行政部門不具強制性，但是仍代表美國對國際情勢的看法與戰略轉變。冷戰結束後，中國取代蘇聯成為美國維持全球霸權主要假想敵，美國遏制中國擴張的戰略議題也反映在《國防授權法案》上。以《2019年財政年度國防授權法案》為例，針對中國部分提到67次，除針對中國竊取機密嚴厲斥責外，更禁止國防部邀請中國參加環太平洋軍演，劍指中國態勢明顯。

美國國防部自1998年起邀請中國以觀察員身份參加環太軍演，2014與2016年邀請中國派軍艦參加，2018年並未邀請，之後美國國防部果然遵守《國防授權法案》，不再邀請共軍參加環太軍演。儘管美國不再邀請共軍，但也並未邀請台灣參加軍演，最主要是行政單位必須遵守「一中政策」，對台美正式軍事交流設下許多限制。

試想當台灣軍艦在進入美國港口停泊期間懸掛中華民國國旗，會引起多大政治震盪，中國是否會進一步加強對台文攻武嚇？況且不只是美國有「一中」限制，今年參演的26個國家也都跟台灣沒邦交，若國軍軍艦或是穿軍裝人員出現在演習場域，恐怕也會增添其他參演國家困擾。

美國眾議院今日通過《2023年財政國防授權法案》，再度支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演，但是有了今年不邀台灣參加經驗，國人實在不需太過樂觀，較可行辦法為派遣軍官不穿軍服，以觀察員身份低調參加在岸上舉辦的靜態活動，以便免過度刺激中國。


名家論壇》施孝瑋／環太平洋演習成為新科技展示場

台灣未受邀！2022環太平洋軍演　26國演練阻中國擴張

名家論壇》施孝瑋／2022年環太演習全面展開

美首提太平洋島嶼國家戰略　外交部：凸顯印太戰略重心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀