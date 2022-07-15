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睡覺流口水是健康警訊？醫揭秘「7大原因」小心疾病找上門

睡覺流口水是健康警訊？醫揭秘「7大原因」小心疾病找上門
睡覺流口水是健康警訊？醫揭秘「7大原因」小心疾病找上門

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-15 09:30:45

當你睡了一覺醒來，伸個懶腰後，此時居然發現你的枕頭濕了，甚至連唾液痕跡都在臉上風乾了，實在令人尷尬萬分。若是在自己家裏也就算了，想像你不小心在行駛的巴士上打瞌睡，醒來發現自己嘴巴大開、唾液從嘴角流下來，周圍的人好像在對著你竊竊私語，這時候大概恨不得找個洞把自己埋起來。

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根據外媒Insider報導，美國普羅維登斯聖約瑟夫醫院（Providence St. Joseph Hospital）的家庭醫學醫生尼爾（Dr. Neal H. Patel）表示，「睡覺流口水是人體自然現象，通常不需要過於擔心，但也有極少數的例子，是神經系統之類的疾病，造成睡覺流口水」。

▲ 睡覺流口水是人體自然現象，通常不需要過於擔心。（示意圖／Pixabay）

究竟爲什麽睡覺會流口水？

一、口乾舌燥

當你在睡夢中口乾舌燥時，唾液腺會自動激活以對口腔進行潤滑。若張著嘴睡覺，唾液腺會產生更多唾液，導致你在睡眠中流口水。

二、呼吸道感染、過敏

若你患有上呼吸道感染或季節性過敏，你的唾液會更多，這是身體的防禦機制。唾液可以幫助沖洗鼻子、喉嚨和口腔中的外來細菌、刺激物。但唾液分泌更多的同時，也會造成睡覺流口水。另一種可能的原因是過敏，這同樣會導致鼻子堵塞，迫使你通過嘴呼吸，從而觸發唾液分泌。

三、胃酸倒流

胃酸倒流的人，可能會出現唾液過多的症狀，就會導致睡覺流口水。晚餐吃太飽後，立刻躺在床上，都會造成胃酸倒流。你可以通過改變生活方式來改善胃酸倒流，例如增加纖維攝取、少量多餐。

Pixabay
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▲ 呼吸道感染、胃酸倒流，也有可能造成唾液過多的現象。（示意圖／Pixabay）

四、睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症，一種損害人們睡眠時呼吸能力的疾病。這將導致不規律的呼吸，並迫使人們通過嘴巴呼吸，最終造成睡覺時流口水。患者更可能會磨牙，進一步刺激唾液腺，增加流口水的可能性。睡眠呼吸中止症的治療包括減肥、使用調節呼吸的CPAP設備。

五、藥物的副作用

使用某些藥物會增加唾液分泌，例如抗精神病藥物，包括利培酮（Risperidone）或氯氮平（Clozapine），還有用於治療癡呆的膽鹼能激動劑（Cholinergic Agonists）。

六、神經系統疾病

任何影響神經系統的疾病，都會影響我們的唾液分泌，例如帕金森病、腦癱和中風，都會增加睡覺流口水的風險。神經系統疾病的其中一些症狀包括頭痛、記憶或認知能力減弱。

七、錯誤的睡姿

趴著睡或側睡，更有可能造成流口水的現象。解決方法為訓練自己仰臥睡覺，或是特別注意閉著嘴睡覺。

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