睡覺流口水是健康警訊？醫揭秘「7大原因」小心疾病找上門

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 睡覺流口水是人體自然現象，通常不需要過於擔心。（示意圖／Pixabay）
究竟爲什麽睡覺會流口水？一、口乾舌燥
當你在睡夢中口乾舌燥時，唾液腺會自動激活以對口腔進行潤滑。若張著嘴睡覺，唾液腺會產生更多唾液，導致你在睡眠中流口水。
二、呼吸道感染、過敏
若你患有上呼吸道感染或季節性過敏，你的唾液會更多，這是身體的防禦機制。唾液可以幫助沖洗鼻子、喉嚨和口腔中的外來細菌、刺激物。但唾液分泌更多的同時，也會造成睡覺流口水。另一種可能的原因是過敏，這同樣會導致鼻子堵塞，迫使你通過嘴呼吸，從而觸發唾液分泌。
三、胃酸倒流
胃酸倒流的人，可能會出現唾液過多的症狀，就會導致睡覺流口水。晚餐吃太飽後，立刻躺在床上，都會造成胃酸倒流。你可以通過改變生活方式來改善胃酸倒流，例如增加纖維攝取、少量多餐。
▲ 呼吸道感染、胃酸倒流，也有可能造成唾液過多的現象。（示意圖／Pixabay）
四、睡眠呼吸中止症
睡眠呼吸中止症，一種損害人們睡眠時呼吸能力的疾病。這將導致不規律的呼吸，並迫使人們通過嘴巴呼吸，最終造成睡覺時流口水。患者更可能會磨牙，進一步刺激唾液腺，增加流口水的可能性。睡眠呼吸中止症的治療包括減肥、使用調節呼吸的CPAP設備。
五、藥物的副作用
使用某些藥物會增加唾液分泌，例如抗精神病藥物，包括利培酮（Risperidone）或氯氮平（Clozapine），還有用於治療癡呆的膽鹼能激動劑（Cholinergic Agonists）。
六、神經系統疾病
任何影響神經系統的疾病，都會影響我們的唾液分泌，例如帕金森病、腦癱和中風，都會增加睡覺流口水的風險。神經系統疾病的其中一些症狀包括頭痛、記憶或認知能力減弱。
七、錯誤的睡姿
趴著睡或側睡，更有可能造成流口水的現象。解決方法為訓練自己仰臥睡覺，或是特別注意閉著嘴睡覺。
延伸閱讀
「3大保養秘訣」 讓你永保20歲 皮膚醫師揭凍齡的秘密
健忘、記憶力差、還時常當機？ 營養師推薦8種健腦食物擺脫「腦霧」