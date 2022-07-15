黑醋加氣泡水 一點都不健康！美牙醫協會：含雙倍酸性物質更傷牙齒
不久前，國外一名女網紅分享自製「健康可樂」的影片大受歡迎，影片中的她示範使用義大利黑醋加氣泡水，調配出據說「比汽水更健康」的飲料，但美國牙醫協會發出警告，在無糖飲料中添加「酸性」化學物質會導致牙齒琺瑯質腐蝕，不但更容易引起蛀牙、細菌感染，也會導致牙齒變薄變色！
根據Study Finds報導，一名牙醫在記者會上表示，常喝酸性越強的飲料，牙齒被侵蝕的風險越大。據報導，酸性食物和飲料會分解琺瑯質、造成脫鈣，這樣不僅提高蛀牙的機率、容易發生細菌感染，同時牙齒也會因酸蝕變薄，導致露出的象牙質使牙齒看起來黃黃的。
「酸性物質」才是元兇
另外，根據研究顯示，無論「含糖」或「無糖」的氣泡水，都對牙齒的琺瑯質具有腐蝕性，因此研究者做出結論，飲料裡的「酸性物質」才是侵蝕牙齒的真正元兇，而非甜味劑。由此可見，黑醋加入氣泡水之後，飲料內便含有雙重酸性物質，經常喝可能會比正版可樂還傷牙齒！
牙醫提醒，碳酸飲料偶爾喝還可以，但想要保持牙齒健康，建議平日還是只喝白開水和牛奶為佳。
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