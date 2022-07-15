比殭屍恐怖！科博館「木乃伊」竟是真的屍體：經過莫名暈
正港的台灣版博物館驚魂夜！繼南美館的「殭屍展」暴紅、九份昇平戲院出現「殭屍天團」後，國立自然科學博物館更自爆，館內的「木乃伊」是真的屍體，讓一堆以為是複製品的民眾當場傻眼：「天啊，看了這麼多次，到今天才知道他是真的」、「以為是假的，我還盯著看那麼久」。
位於台中的國立自然科學博物館（後簡稱科博館），館內一直都有展示男性木乃伊及人型棺柩，科博館在粉專提到，近期「死後的世界」展區特別熱鬧，但請民眾「別再懷疑他是假的」，科博館表示，這是兩千多年前保留至今的古埃及「木乃伊本人」，處理手法、保存狀況展現了古埃及人高超的防腐技術，敷塗了防腐香膏的膚體已經氧化變黑，肌肉也因乾屍呈現緊縮，但仍可看見足部腳趾指甲依舊。
科博館自爆2樓生命科學廳的木乃伊是真的屍體，讓不少以為是複製品的民眾大吃一驚：「天啊，去看了這麼多次，到今天才知道是真的」、「我也是，以為是複製品」、「這居然是真的，我經過他時常常OS說這個仿得也太像了吧，好可怕」、「我女兒三歲第一次去，到門口主動說：我不要進去那裡」。
而早就知道木乃伊是貨真價實的民眾也表示，「每次去到這個展區都快速通過，尤其不敢和祂對視超過三秒」、「暈得時候，我才驚覺，那是真的屍體」、「我也會莫名暈一下，然後回去還大病一場」。
該則貼文引來各大粉專朝聖，國立科學工藝博物館搞笑回應：「真的是乾貨滿滿」，海巡中部分署也坦言「以為是假的+1，到今天才知道係金ㄟ」。展出木乃伊的科博館更分享夜間參觀有感指南，建議民眾先詳讀木乃伊的製作過程，接著「跟木乃伊對視30秒，尊敬端詳他的臉龐」，最後再祝福他靈魂安息，這樣不用去埃及就能獲得無價體驗，嚇得民眾直呼：「我遙遠祝福就好」。