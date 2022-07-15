COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

領包裹「先報會員」賺錢！全家取件送8元　7-11寄件送7元

▲兩大超商推出寄取件優惠，全家「先報會員」領包裹現賺8元，7-11常溫交貨便寄件送7元。（圖／全家提供）
▲兩大超商推出寄取件優惠，全家「先報會員」領包裹現賺8元，7-11常溫交貨便寄件送7元。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-15 11:05:402022-07-15 11:08:16

交通部國旅補助今（15）日正式上線，全家響應出遊優惠，加上APP隨買跨店取周年慶，實體店舖、APP線上線下齊推多重好康。此外，即日起到全家領包裹也有優惠，包裹到店前兩天取貨加送8元購物金。7-11則針對寄件回饋，即日起交貨便寄件每件送7元。
 
📍好康1：隨買跨店取周年慶
即日起開跑「隨買跨店取」周年慶活動，小分子氣泡水買一送一，自有品牌蜂蜜水、茶飲買2送1、多項冰品6折起，包括古娃娃系列雪糕6折、平均單支35元。此外，單筆消費滿300元，有機會抽中海景住宿或豪華露營。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全家「隨買跨店取」周年慶，APP推出多款商品買一送一。（圖／業者提供）
▲全家「隨買跨店取」周年慶，APP推出多款商品買一送一。（圖／業者提供）
▲初鹿牧場水果冰沙系列、古娃娃雪糕系列在APP祭出6折價。（圖／全家提供）
▲初鹿牧場水果冰沙系列、古娃娃雪糕系列在APP祭出6折價。（圖／全家提供）
📍好康2：極選美式買一送一
今（15）日起至7/17，買大杯極選美式冰熱不限，贈送同品像小白單兌換券1張，可於下周（7/18至7/24）在原店免費兌換第二杯，平均單杯27.5元
 
📍好康3：周末「康康5」開跑
深受粉絲喜愛的私品茶「新仙女醇奶茶」今起限時三天買一送一，另外還有古早味紅茶、舒味思萊姆口味氣泡水、森永紅豆牛奶糖雪糕皆享買一送一；麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒則有2件65元優惠。

▲周末五六日限時3天，森永紅豆牛奶糖雪糕、仙女醇奶茶、古早味紅茶、萊姆氣泡水買一送一。（圖／取自網路）
▲周末五六日限時3天，森永紅豆牛奶糖雪糕、仙女醇奶茶、古早味紅茶、萊姆氣泡水買一送一。（圖／取自網路）
📍好康4：會員領包裹送8元
即日起至7月20日，全家會員在包裹到店的第二天前取件，加送8元全家購物金，限量100萬份，另可獲得FamilyMart Collection小分子氣泡水買一送一優惠券。要注意的是，包裹完成結帳取件就無法補登會員，建議領包裹前先出示會員條碼或報手機號碼，以免錯失8元購物金。
 
7-ELEVEN即日起至7月26日舉辦「安心寄」活動，常溫交貨便寄件就送7元購物抵用券，限量60萬份，購物金序號可兌換至7月底，每筆交易最多提供5組序號。

全家霜淇淋買一送一來了！大杯美式、仙女醇奶茶也買1送1

比殭屍恐怖！科博館「木乃伊」竟是真的屍體：經過莫名暈

限5天！7-11咖啡買1送1　全家雪糕、仙女奶茶都買1送1

公司禁開冷氣！員工「提離職錯了嗎」　前輩一句突破盲點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀