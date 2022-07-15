領包裹「先報會員」賺錢！全家取件送8元　7-11寄件送7元

📍好康1：隨買跨店取周年慶
即日起開跑「隨買跨店取」周年慶活動，小分子氣泡水買一送一，自有品牌蜂蜜水、茶飲買2送1、多項冰品6折起，包括古娃娃系列雪糕6折、平均單支35元。此外，單筆消費滿300元，有機會抽中海景住宿或豪華露營。
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今（15）日起至7/17，買大杯極選美式冰熱不限，贈送同品像小白單兌換券1張，可於下周（7/18至7/24）在原店免費兌換第二杯，平均單杯27.5元。
📍好康3：周末「康康5」開跑
深受粉絲喜愛的私品茶「新仙女醇奶茶」今起限時三天買一送一，另外還有古早味紅茶、舒味思萊姆口味氣泡水、森永紅豆牛奶糖雪糕皆享買一送一；麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒則有2件65元優惠。
📍好康4：會員領包裹送8元
即日起至7月20日，全家會員在包裹到店的第二天前取件，加送8元全家購物金，限量100萬份，另可獲得FamilyMart Collection小分子氣泡水買一送一優惠券。要注意的是，包裹完成結帳取件就無法補登會員，建議領包裹前先出示會員條碼或報手機號碼，以免錯失8元購物金。
7-ELEVEN即日起至7月26日舉辦「安心寄」活動，常溫交貨便寄件就送7元購物抵用券，限量60萬份，購物金序號可兌換至7月底，每筆交易最多提供5組序號。