國民黨：民進黨組「北北桃抄跑連線」　市民不買單

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國民黨指出，新北市長參選人林佳龍曾多次堅定表達「不選新北市長」，去年9月時說「完全沒思考選舉」、曾說「新北禮讓年輕世代」，6月時說「新北不是選項」、7月6日還「鐵了心不選新北」，直到7月10日卻宣布參選。林佳龍真的準備好選新北了嗎？他現在正在參選新北市議員的子弟兵就曾公開說林佳龍對選新北市長「沒準備」。
國民黨表示，林佳龍此前還積極布局台北市政，預計推出12項「台北+」政策，甚至已有多項政見已完成並公布，現在卻「急轉彎」到新北選市長，給台北的政見可以生搬硬湊到新北嗎？就連林佳龍在新北首度亮相時，境脫口而出「台北市需要跨域治理的市長」，可見林佳龍選新北，其實並不是他本人的意願，而是民進黨主席蔡英文的意志。
國民黨質疑，林佳龍在台大政治系碩博士畢業，還積極參與多項台大校內改革運動，更費盡心思撰寫經典論文《國民黨與民進黨的群眾基礎：臺灣選民政黨支持的比較分析》，應該不會不知道一份論文從無到有的產出過程是很辛苦的。然而，在林佳龍宣布被民進黨徵召選新北的貼文下，林智堅回應「揮劍出征，決戰新北！打造北台灣首都圈願景！」，林佳龍竟回「感謝智堅，作伙打拼，一起當選！」。難道林佳龍要支持一位論文抄襲的候選人嗎？難道林佳龍希望一位涉及學術詐欺的候選人當選嗎？曾寫過台大論文的林佳龍，是否該出面講清楚，林智堅用複製貼上寫論文的方式是可以被接受的嗎？
國民黨表示，原任衛福部長暨中央流行疫情指揮官的陳時中曾說「討厭吃碗內看碗外」，還曾說「把疫情指揮官任期做好做滿」，結果在台灣新冠疫情未平息、BA.5本土病例出現，全民正要上緊發條積極防疫時，卻選擇拋下指揮官職務，落跑到台北來選舉。他曾說自己是「責任來，我就扛」，但他又把防疫本職責任扛到哪裡去了？至於桃園市長參選人林智堅，也是多次說過「任期做好做滿，會全力輔選」，結果卻放棄新竹，提前辭職落跑，北上桃園選市長。陳時中、林佳龍、林智堅，各個都扛不起自己的責任，只會「落跑」，林智堅甚至涉及論文抄襲疑雲，到現在還指鹿為馬、不肯道歉，民進黨在北北桃首善之區竟提名此種「抄跑連線」，選民又要如何給予信任、給予付託？