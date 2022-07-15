岡山重大建設齊發、區域起飛 建案推「10年防水保固」
高雄岡山重大建設齊發，有南部半導體產業S廊帶、軌道經濟，岡山樂購廣場也於上月開幕營運，更將迎來全台第一家MUJI無印良品路面店、也是現有全台最大門市，多重議題發酵連帶帶動區域發展。「壹起飛建設」看準岡山市場，首度進軍推出「聚賢匯」新加坡式華廈輕豪宅，還祭出高雄建案首創「10年防水保固」。
近幾年發展突飛猛進的「岡山」生活圈，在台積電投資帶動下直接受惠，加上台鐵共站轉乘捷運岡山站、號稱「岡山版農16」的87期重劃區、岡山樂購廣場、秀泰影城及高醫岡山分院等公共建設和民間投資陸續到位，區域房價已上看3字頭。
壹起飛建設董事長陳冠霖表示，秉持「蓋自己住的房子」為信念，為了讓住戶買得安心、住得安全，在交屋的同時，也提供住戶一套「壹建築全紀錄」，從打地基、綁鋼筋、水泥灌漿、防水等每一個施工階段全程記錄下來，讓品質與安全都看得見。「聚賢匯」更是首創高雄電梯公寓「10年防水保固」，提供消費者完整的購屋品質保證。
「聚賢匯」禮聘張甡壽建築師規劃設計，以新加坡式華廈輕豪宅建築風格，鎖定講究高品質、高品味的首購族及換屋族。第一期主力產品規劃16戶、29-33坪、3房格局，樓高5層，單層2戶配一部電梯，堪稱梯戶最佳黃金比例。每坪開價30-32萬元。
為刺激買氣，壹起飛建設執行長蔡宗叡指出，即日起，民眾只要賞屋就可參加幸運抽，「百分百純蜂蜜、無印良品購物袋、樂購廣場秀泰影城電影票」好禮3選1；簽訂加碼送「炭黔燒肉」岡山店全家福歡樂套餐；交屋再送GOGORO電動機車。