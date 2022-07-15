G20財長會議登場　東道主印尼盼各國謀求共同點

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根據國家發展計劃部長說法，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在首都雅加達一場會議上對世界銀行（World Bank）代表說，他希望G20成員國明天結束會議時能「發表公報」。
G20成員國包括對俄羅斯實施制裁、指責俄國在烏克蘭犯下戰爭罪的西方國家，以及中國、印度和南非等反應較沉默的國家。俄羅斯否認犯下戰爭罪。
鑑於俄烏戰爭造成的緊張關係，德國和法國官員對於各國能找出共同點一事抱持懷疑。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，俄烏戰爭在全球造成負面影響，俄羅斯官員在G20會議沒有容身之處。
不過，葉倫迴避了一個關於她是否會在俄羅斯官員發言時離席的問題，她表示，會以「最強烈的措詞」譴責俄羅斯的入侵行動。
印尼表示，烏克蘭財政部長預料將以視訊方式參與其中一場會議。俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）也將以視訊方式發表演說，他的副手前往峇里島與會。
印尼表示希望這場會議能採取行動，對付迫在眉睫、貧窮國家首當其衝的糧食危機。
葉倫說，她的主要目標之一是催促包括中國在內的G20債權國，為深陷債務困境的國家敲定債務減免一事。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110715