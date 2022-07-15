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公立大專兼任教師鐘點費調高　全教產：各級教師也應調整

▲全國教育產業總工會今（15）日呼籲，中小學等各級教師的鐘點費應調整。（示意圖／台中市政府提供，2022.05.23）
▲全國教育產業總工會今（15）日呼籲，中小學等各級教師的鐘點費應調整。（示意圖／台中市政府提供，2022.05.23）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-15 11:34:18

行政院今年4月公告修正公立大專兼任教師鐘點費支給基準表，平均調幅逾4%。全國教育產業總工會今（15）日呼籲，中小學等各級教師的鐘點費也應調整，且勿遺漏中小學課後輔導及寒暑假學藝活動的教師授課鐘點費。

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全教產指出，108年1月1日行政院曾將公立國小兼任及代課教師鐘點費，自每節260元調整為320元，但當時僅調整為與國高中相同水準，每分鐘8元，僅有同工同酬之效，並非真正調高；以多年的物價波動來看，應至少達到每分鐘10元，而事實上公立大專校院教授目前已達每分鐘19.9元。

據聞教育部有向行政院爭取調高中小學教學支援人員的鐘點費、及高國中小代課教師的鐘點費，行政院也可望核定調高並有機會於年底前實施。但全教產提醒教育部勿遺漏中小學課後輔導及寒暑假學藝活動的教師授課鐘點費。

全教產表示，目前各縣市實施國民中學課後輔導及寒暑假學藝活動，授課教師鐘點費多年來皆為360至450元之間；而高中職課後輔導鐘點費，則為450至550元之間。國教署令各校自行訂定，高中職多將鐘點費訂在550元，但國中教師課輔鐘點費則較少，若按照高中職每節課50分鐘、教師鐘點費550來計算，國中教師授課一節45分鐘，理應有495元鐘點費，但目前均無達此水準。

全教產指出，國中課後教師鐘點費已有15年以上未調整，但近年來物價上漲、加上家長因工作需求、對子女的期待等，希望孩子能在課後或寒暑假期間多上一些課，盼教育部適當調高教師授課費用，增加教師授課意願、提高親師合作，創造更好的教學環境。建議教育部，國中教師課後輔導及寒暑假學藝活動費用也應調高，以避免同工不同酬之情況。

此外，全教產也接獲會員反映，國中補校教師鐘點費「30年未調整」；目前各縣市國中補校教師鐘點費均比照國中教師鐘點費標準支給，即每節課360元，但大學校院「夜間授課」教師鐘點費已調高為日間授課的1.06倍，為求同為「夜間授課」的補校永續發展、重視補校教育，也建議教育部提高補校教師鐘點費。 

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