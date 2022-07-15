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中職／統一獅下半季主題日　跟傑尼獅戀愛吧！

▲統一獅下半季主題日傑尼獅LOGO（圖/統一獅球團提供）
▲統一獅下半季主題日傑尼獅LOGO（圖/統一獅球團提供）

記者簡名杉/綜合報導

2022-07-15 11:33:21

2022年統一7-ELEVEN獅下半季主場賽事，首波主題活動「兆豐銀行傑尼獅-夏の恋物語」主題日，8月6～7日台南棒球場熱鬧登場，獅隊自2018年起，推出「傑尼獅JLIONS」以陳傑憲、蘇智傑、林安可等人領軍以帥氣型男為主題，每年推出不一樣的風格與嘗試成為球迷眾所期待主題活動，本系列活動除了獅迷外，也吸引許多其他球迷及民眾共同參與。

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今年球隊行銷為了建立JLIONS傑尼獅品牌價值，也特別規劃設計專屬LOGO，設計方向以打造男子偶像團體JLIONS為發想，以棒球草寫風結合偶像團體風格書寫JLIONS字樣，並以五角星結合S型流星紋路點綴，打造專屬於統一獅的棒球偶像風格。


本次傑尼獅主題日活動，獅子軍選手也將穿上主題球衣出賽，展現不一樣的帥氣風格，給球迷滿滿的戀愛星星，本次JLIONS傑尼獅主題球衣，委託沛肯設計共同參與，搭配今年活動主題-夏の恋物語，以日式夏日祭典規劃，在球衣設計上加入許多日式風格元素，以男性浴衣常用的的「甚平花紋」為主體，並於袖口加入「市松紋」的和式方格紋路收邊，兩袖更大膽使用不對稱設計，以白、粉、藏青三色搭配，打造夏日粉紅泡泡氛圍，為了更有日式氣息，球衣兩側及後擺特別加入融合棒球元素及日式花紋的「棒球七寶紋」及「球場海浪紋」，完美結合棒球與夏日祭典調性，打造最日式的夏日棒球盛宴。

▲統一下半季主題球衣宣傳照，由球星胡智為與妻子艾璐擔任模特兒（圖/統一獅球團提供）
▲統一下半季主題球衣宣傳照，由球星胡智為與妻子艾璐擔任模特兒（圖/統一獅球團提供）
本款JLIONS傑尼獅專屬球衣、球帽將在7.15(五) 中午 12:00於萊恩酷網路購商城開放預購，喜歡傑尼獅的忠實粉絲務必搶購搶先收藏，成為JLIONS傑尼獅後援會最佳夥伴。


迎接傑尼獅夏の恋物語盛會，萊恩酷商品部結合夏日風格，本次UniLions結合Stancave共同合作企劃，推出「Sugar City」系列商品，夏日瀰漫甜味的台南，將充滿夏日氣息的棕櫚葉巧妙的與UNILIONS的棒球主題元素相互結合，打造出極具代表性的迷彩滿版印花，打造一系列屬於一號隊友的夏日休閒感十足的服飾配件，推出迷彩古巴領襯衫、休閒短褲、休閒背心、漁夫帽等多樣商品，本次「Sugar City」特別安排甜蜜滿分的胡智為及艾璐擔任SugarCity商品代言人，拍攝主題形象照片，完美呈現夏日風格，Sugar City系列商品自7.15(五)～7.22(五)，於「統一獅 LIONCREW萊恩酷官方商城」預購，購買Unilions傑尼獅主題球衣，滿一件即贈主題球衣擦手巾乙條；購買Sugar City 系列商品，贈送Sugar City明信片，單筆消費滿3000元，加碼再抽傑尼獅主題實戰簽名頭盔。7.15(五)~7.24(日)，「STANCAVE運動電商平台」同步預購中!歡迎球迷朋友一起來搶購收藏。

▲統一獅下半季主題球衣（圖/統一獅球團提供）
▲統一獅下半季主題球衣（圖/統一獅球團提供）

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