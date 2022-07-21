虛擬淘金熱／靠「事故」竄紅？藥師寺丹出事體質狂撈粉

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VTuber看似像中之人披著二次元角色的皮進行直播，靠著中之人讓皮活動，去演活這個角色的「設定」，但隨著Ｖ在眾人面前亮相時間的累積越來越多，漸漸的中之人的才能以及魅力打造出角色的性格，讓VTuber有了不可替代性。
經紀團隊UMiLive在2022年推出的VTuber藥師寺丹在2月15日進行「初配信」（出道直播），一開場連自我介紹都還沒講，就先唱了首台語歌「愛到無命不知驚」驚艷全場，也讓觀眾留下了深刻的印象。由於「人物設定」為「修仙系」算命師，藥師寺丹平常以「本座」自稱，帶著古風的外型，讓人聯想到在直播時碰上觀眾來「問事」，他也會幫忙擲硬幣、抽籤做出解答。
不過在算命師的「皮」之下，搭載的是擁有著多個技能的靈魂，藥師寺丹不僅唱歌技能「點滿」，不論是中文歌、台語歌、日文歌、甚至連粵語歌都難不倒他，每次唱歌都讓觀眾大飽耳福；在玩遊戲時還能快速切換多種聲線，為其中角色配音。
不過在藥師寺丹似乎自帶著「出事體質」。除了曾經發生過在初配信的自我介紹環節才進行一半，字卡不受控飛走；開播之後設備不給力沒聲音等器材或系統出問題，也曾有過準備結束直播時，不小心將片頭當成片尾播出的出包狀況。儘管從「算命系」變成「初四（出事）系」，似乎也變成了藥師寺丹的個人特色，更成為吸引觀眾的關鍵要素之一。
靠著強烈的個人特色，藥師寺丹吸引了大批觀眾訂閱，出道不到半年，訂閱人數直衝8千人，目前也有持續增加的趨勢。藥師寺丹為了讓觀眾們有良好的觀影體驗也下足功夫，依據自己的特色制定直播內容，即使與他人推出類似企劃，也會思考該如何做出自己的風格，在觀眾面前展現出最棒的一面。藥師寺丹表示，最初是想要做有趣的事情，才會成為VTuber。由於初衷是「自娛娛人」，在直播當下也努力將所享受的事物延續下去，傳遞給觀眾。
藥師寺丹不僅將聊天室出現的每一位觀眾的名字全都記下來，即使在沒有直播的時候，仍會透過推特的音訊空間或是Discord語音功能，與觀眾互動聊天。有觀眾會透過匿名投稿網頁「棉花糖」提出問題或是人生煩腦，他也會在直播中進行回覆，認真為觀眾解答。除了透過交流鞏固觀眾群，藥師寺丹的直播也讓不少觀眾透過二次創作標籤，投稿藥師寺丹的相關繪圖、文章，在社群平台不斷轉傳之下，也為藥師寺丹賺取新一波流量。
隨著追蹤人數增加，藥師寺丹也在2022年4月開啟頻道收益化功能，讓觀眾能在直播當中進行「抖內」（出自英文Donate，贊助、捐獻之意），還能夠成頻道專屬會員，可以觀看專屬貼文或是影片。藥師寺丹指出，後台數字能讓自己知道進步的幅度，但觀眾按讚或是分享，對他來說都是實質幫助。在越來越多人投入VTuber產業的背景之下， 每一個與觀眾的正向互動也都會成為脫穎而出的重要關鍵。