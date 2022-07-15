MLB／責任來我就扛！Seager替補明星賽並加入全壘打大賽
明星賽下週就將在洛杉磯道奇隊的主場道奇球場舉行，每年球迷最期待的仲夏夜嘉年華，全壘打大賽的參加人選卻遲遲難產，許多打者都接連辭退，就連大谷翔平也宣布不參加，在陸續公佈了7名參賽者之後，今天終於公佈最後一名參賽者，正好也是前道奇隊的明星游擊手，今年轉投德州遊騎兵的Corey Seager。
Corey Seager受訪時表示，如果沒有入選明星賽的話，他並不會想參加全壘打大賽，而在日前宣布他將頂替受傷的多倫多藍鳥隊外野手George Springer入選明星賽後，他也欣然答應參賽。
這一次參加全壘打大賽，將是Seager生涯第2次參賽，前一次參加是2016年賽季，當時他還身披道奇隊球衣，而且邀請了他父親來擔任餵球投手，但是僅在首輪就被當時效力巴爾的摩金鶯的Mark Trumbo淘汰。
Seager在今年季前跟遊騎兵簽下一紙10年3.25億美元(約台幣97億)的大合約，雖然開季表現低迷，但是最近慢慢進入狀況，目前打出.246/.322/.468的打擊三圍，並且帶有全聯盟游擊手最多的21轟，本次入選明星賽是他繼2017年後再次入選明星賽，同時也是生涯第3次。