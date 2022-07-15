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島嶼島—台灣設計週　7／16馬來西亞喬治市藝術節登場

▲「島嶼島—台灣設計週」將展出甫獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的阿美族古調專輯《Pakelang 八歌浪》。（圖／翻攝自城視報臉書）
▲「島嶼島—台灣設計週」將展出甫獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的阿美族古調專輯《Pakelang 八歌浪》。（圖／翻攝自城視報臉書）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-15 12:25:25

文化部今（15）日指出，由駐馬來西亞台北經濟文化辦事處文化組主辦、黑土設計策劃執行的「島嶼島—台灣設計週」，將於7月16日在檳城喬治市藝術節登場，主題展「不只是美麗」將實體呈現逾百件台灣設計作品外，台、馬兩地專家也將交流對話，探討「設計」如何帶動城市的活力和整個社會的進步。

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文化部表示，喬治市藝術節享有「東南亞最具影響力藝術節」美稱，2010年創立於馬來西亞檳（城）州喬治市，最初為慶祝喬治市於2008年7月被聯合國教科文組織列為世界文化遺產而辦理，推辦至今已成大馬年度重要藝文慶典。過去2年因疫情影響，藝術節規格縮減且多數節目改為線上辦理，今年在大馬疫情趨穩，各界高度期待下熱鬧回歸實體。

「島嶼島」為藝術節單元之一，藉由策辦台灣主題藝文活動，激發馬來西亞民眾對台灣文化的關注與討論。

本屆「島嶼島」將於7月16日至24日在喬治市Whiteaways Arcade推出主題展「不只是美麗」，從公共建設、藝文策展、地方人文和流行文化等4大子題呈現台灣不同面向的設計表現，展出包含設計圖稿、畫作、視覺影像到雕塑及模型等逾百件作品。甫獲2022年葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的阿美族古調專輯《Pakelang 八歌浪》、第22屆金曲獎最佳專輯包裝設計獎的《Kiss Your Eyes》、收視率及美學備受稱譽的台劇《茶金》視覺設計、台北流行音樂中心建築圖稿等，皆在展出之列。

文化部表示，該展覽期間搭配辦理6場論壇，7月16、17日將以「美感騷動」為題舉行4場線上論壇，講者陣容包括台北流行音樂中心建築師Jesse Reiser、建築師費正元、導演陳奕仁、策展人胡朝聖、台北市立美術館長王俊傑、策展人吳漢中、設計師馮宇、設計師蔡沛原、台灣設計研究院長張基義及吳氏製作創辦人吳孝儒等，透過現場連線方式介紹台灣在建築、設計、演藝和策展等領域的過去、現在與未來。

7月23、24日則以「設計力與社區力」為主題，邀大馬專家學者在展覽會場進行2場圓桌論壇。第一場由檳城環球旅遊機構總執行長黃茁原、CUTOUT 雜誌創辦人林傑、ForReal Studio 創意工作室創辦人Jin & Lyn對談；第二場由破浪布袋戲班團長林雲濠、Lostgens’藝術空間負責人楊兩興及婆羅洲美學實驗室創辦人張文婷分享如何將設計帶入社區。更多活動詳情，請至喬治市藝術節官網，或城視報臉書查詢。

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