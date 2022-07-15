漲價、送錯單、出車禍！外送亂象多 網友呼籲政府立專法
打開手機購買外送食品、飲料，甚至生鮮食材、家庭用品，外送平台已經成為台灣民眾日常生活的一部分。但外送員、店家、消費者的權益誰來顧？除了送錯單、店家變相漲價、外送員在途中出車禍⋯⋯等等，遇上總是會有些手忙腳亂，甚至可能求助無門！有網友就到CROSSROAD上提案，希望「終止外送悲歌，立外送專法，保護相關人等權益」。
提案中提到，「目前全球已有多國針對外送員、店家等等制定相關法律規定，如西班牙騎士法，韓國、美國制定店家抽成上限15%到25%，反觀我國，外送平台已進軍將近10年，卻僅有部分縣市修訂自治條例，並無全面性適用，也無相關法條能納管平台及保障產業中各種角色，使平台遊走於法律灰色地帶，片面更改司機、店家、消費者合約」。
提案者也整理出司機、消費者、店家的權益問題，像是司機端面臨下修單價計算方式、不公開的里程計算方式、單方面無任何審查的檢舉機制，只要被消費者投訴，不論是否屬實一律警告、停權處理，對於惡意檢舉申訴無門。而店家端則是面臨平台高額抽成、強迫店家餐與相關活動。消費者端則面臨平台費增收、大量夾單、沒有健全的客服機制等等問題。
日前新北市府已函報行政院核定「新北市外送平台業者管理自治條例」，但提案者也提到，如果法規無法有效管理，應由中央訂出基本規範。本提案討論熱烈，像是有網友就提到未來應針對外送員加入「樓層費」，也有人認為台灣法律總是「慢半拍」，你對外送專法有任何想法嗎？歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台，表達你的意見！