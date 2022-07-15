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周五限定！星巴克星冰樂買一送一　多拿滋甜甜圈買10送10

▲星巴克「特大杯抹茶奶霜星冰樂」外送買一送一最後一天，今天外送爽喝兩杯共180元。（圖／取自IG@fooo571oood）
▲星巴克「特大杯抹茶奶霜星冰樂」外送買一送一最後一天，今天外送爽喝兩杯共180元。（圖／取自[email protected]

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-15 12:29:22

迎接周末，不只民眾期待放假，業者也狂推周末優惠，讓小確幸再放大！外送平台foodomo祭出周五限定Mister Donut甜甜圈買10送10，正是職場「做公關」的好時機，星巴克今（15）日也是最後一天拿鐵、抹茶奶霜星冰樂外送買一送一。上班族若是沒時間採買，foodpanda推出美廉社外送優惠，滿399元享7.9折，比親自到店採買還便宜。

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外送平台foodomo宣布推出「周五限定」優惠，限今（15）日下單Mister Donut甜甜圈享買10送10，等於20個甜甜圈特價390元，平均單個甜甜圈19.5元。每筆訂單限購1組，限定39元品項，不過品項無法指定自選，統一由門市隨機搭配。

▲Mister Donut甜甜圈周五限定外送買10送10，平均單入特價19.5元。（圖／取自Mister Donut粉專）
▲Mister Donut甜甜圈周五限定外送買10送10，平均單入特價19.5元。（圖／取自Mister Donut粉專）
除了甜甜圈有好康，星巴克指定品項外送買一送一進入最後一天，今（15）日透過foodomo下單，特大杯那堤（150元）、特大杯抹茶奶霜星冰樂（180元）皆買一送一，爽喝一杯特大杯星冰樂平均不到100元。

看準上班族忙碌週五無暇採買，或是天氣太熱不想出門，foodpanda則祭出美廉社外送優惠，7月24日前輸入優惠碼「夏拼美廉社」，單筆訂單滿399元享7.9折，最高現折120元，等於單筆訂單消費金額落在570元左右最划算，可享最大折扣120元，需要採買鮮奶的民眾不妨把握時機。

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