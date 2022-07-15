直播／夏日召橘令Day2 《原子少年》陪你熱血RPG、CSO！
年度盛事「2022橘子嘉年華－夏日召橘令」昨(14)日正式啟動！回顧Day1由節目主持人解婕翎打頭陣，與來賓一同互動為玩家謀福利，直播剛播出不久就吸引破千人搶看。其中最大看頭，就是放送超值實體獎品與虛寶，在全新遊戲「大橘戳戳樂」環節中，上半局來賓實況主「偷米Tommy」、「懶貓」和下半局來賓Vtuber「歐貝爾」、「十五號」皆挑戰主持人解婕翎成功，為全體玩家賺到GASH點數和純金999大橘幣等驚喜獎品，總價值超過10萬元，官方甚至還加碼送出20顆銀豆。
緊接著，Day2即將迎來近來人氣爆表的新星男團《原子少年》打造「原子少年．大橘夜市出任務」節目，成員包括林佳辰、黃文廷、周祖安、陳治廷、金雲、小宜，挑戰《新龍之谷》及《CSO絕對武力》熱血對戰。觀看節目可獲得超稀有獎勵：包含《新龍之谷》直播獎勵「兔兔時尚時裝兌換券」*1送完為止、加碼獎勵「充滿牧師／法師覺醒之力禮盒」1名。《CSO絕對武力》直播獎勵「活動解碼器」*5限量送完為止、加碼獎勵「絕版周邊．實體小龍炮」1名。「2022橘子嘉年華－夏日召橘令」將一路展開到7月17日，每天都有不同的人氣遊戲，超多大咖藝人陪你玩，還有眾多豐富活動，百萬遊戲虛寶，趕緊備好零食、飲料，相約親朋好友準時晚間20:00線上見吧！