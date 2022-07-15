〈還在流浪〉MV沒有辣妹　「只有周杰倫」原因曝光

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此外，MV由周杰倫獨挑大梁，不像以往有「J女郎」演對手戲，或多位辣妹陪襯，網友就打趣地說：「很遵守防疫規範的MV，不只沒有女人，甚至其他人，讚！」笑說周杰倫不僅遵守社交距離，結婚且有3個小孩的他，也不再接近異性，稱讚周杰倫是「人夫表率」。
事實上，這首歌是周杰倫到外地工作時，偶然發現一個空曠地方居然有一個舊小鎮，老書攤、老舊的車站、空曠的車廂、鏽斑的牆，啤酒罐散落地上...，有一種繁榮過後的蕭瑟感，像復古電影畫面一樣迷人，周杰倫向方文山口述他親眼所見，方文山覺得這個場景很適合以「流浪」為主題寫成歌詞，描述一位在各地流浪的旅人，寫信給心中牽掛的她，「當你收到信我還在流浪」，即使距離遙遠，心中依然牽掛。
作詞者方文山說：「寫信在現代幾乎比較少見，但是寫信比較浪漫，所以我用寫信來作為情感上的傳達。」MV在Las Vegas及棚內搭景完成拍攝，Las Vegas的深夜人潮較為稀少，閃爍的霓虹燈與內心的寂寥形成反差的美感，不知不覺就從深夜拍到天色微亮。MV中的周杰倫是一位旅人，用創作抒發情感、以寫信表達思念。特別的是，方文山親筆寫下「親愛的 你現在怎麼樣」等文字出現在這首歌曲的廣告畫面裡，用手寫的文字彰顯書信傳達的感情溫度。
周杰倫首波歌曲〈最偉大的作品〉，MV不僅在全球各地成為網路發燒影片，從音樂到影像，各方面都造成極高的討論度！身為多年好友及詞曲搭檔的方文山也替周杰倫感到開心！方文山說：「從場景的分析，到藝術史的相關，MV內容造就了討論風潮！也讓更多人瞭解到藝術家的故事及作品，是滿好的效應！」
新專輯《最偉大的作品》7月15日一推出，歌迷就迫不及待聆聽新專輯的所有歌曲，也紛紛發現專輯裡藏的彩蛋，其中〈粉色海洋〉這首歌的開頭出現了一段可愛稚氣的童音，「Hi~小妞！要上我車嗎？ 嗯~我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎？」萌翻所有人！令人忍不住想馬上跟著他的腳步去兜風！眼尖的粉絲翻開專輯內頁的工作人員名單，赫然發現這首歌「O.S. -Romeo」， 原來這段小朋友的可愛奶音是來自杰倫小孩Romeo，也是周杰倫給歌迷的驚喜之一。（編輯：楊穎軒）