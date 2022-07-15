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〈還在流浪〉MV沒有辣妹　「只有周杰倫」原因曝光

▲〈還在流浪〉MV在Las Vegas及棚內搭景完成拍攝。（圖／杰威爾音樂提供）
▲〈還在流浪〉MV在Las Vegas及棚內搭景完成拍攝。（圖／杰威爾音樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-15 14:02:222022-07-15 14:12:42

周杰倫新專輯《最偉大的作品》7月15日正式上架，第二波主打歌〈還在流浪〉MV在15日凌晨0:00也在周杰倫官方YouTube頻道曝光，「周氏情歌」強勢來襲，周杰倫獨樹一格的R&B抒情歌曲一經播放，粉絲無不讚嘆連連！而周杰倫睽違六年推出的新專輯，可說為華語樂壇投下震撼彈！自8日展開專輯預購以來，數位專輯銷售截至目前已499萬張，實體專輯銷售突破19萬張！在實體專輯與數位音樂消長的當今樂壇，雙雙寫下歷史性的新頁！

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▲〈還在流浪〉為《最偉大的作品》第二波主打歌。（圖／杰威爾音樂提供）
▲〈還在流浪〉為《最偉大的作品》第二波主打歌。（圖／杰威爾音樂提供）
繼〈最偉大的作品〉歌曲及MV驚豔眾人目光之後，第二支主打會推出哪一首歌也在網路上也掀起熱烈討論，15日凌晨0:00答案揭曉，登場的是〈還在流浪〉這首R&B的抒情歌曲。MV其中一個在美國賭城大街的場景，周杰倫慢步而行，周圍幾乎沒有人煙，最後獨自在空無一人的飯店頂樓上，壟罩一種末日感。

▲〈還在流浪〉MV場景宛如空城。（圖／周杰倫YouTube）
▲〈還在流浪〉MV場景宛如空城。（圖／周杰倫YouTube）
此外，MV由周杰倫獨挑大梁，不像以往有「J女郎」演對手戲，或多位辣妹陪襯，網友就打趣地說：「很遵守防疫規範的MV，不只沒有女人，甚至其他人，讚！」笑說周杰倫不僅遵守社交距離，結婚且有3個小孩的他，也不再接近異性，稱讚周杰倫是「人夫表率」。

事實上，這首歌是周杰倫到外地工作時，偶然發現一個空曠地方居然有一個舊小鎮，老書攤、老舊的車站、空曠的車廂、鏽斑的牆，啤酒罐散落地上...，有一種繁榮過後的蕭瑟感，像復古電影畫面一樣迷人，周杰倫向方文山口述他親眼所見，方文山覺得這個場景很適合以「流浪」為主題寫成歌詞，描述一位在各地流浪的旅人，寫信給心中牽掛的她，「當你收到信我還在流浪」，即使距離遙遠，心中依然牽掛。

▲方文山覺得周杰倫口述場景很適合以「流浪」為主題寫成歌詞。（圖／杰威爾音樂提供）
▲方文山覺得周杰倫口述場景很適合以「流浪」為主題寫成歌詞。（圖／杰威爾音樂提供）
作詞者方文山說：「寫信在現代幾乎比較少見，但是寫信比較浪漫，所以我用寫信來作為情感上的傳達。」MV在Las Vegas及棚內搭景完成拍攝，Las Vegas的深夜人潮較為稀少，閃爍的霓虹燈與內心的寂寥形成反差的美感，不知不覺就從深夜拍到天色微亮。MV中的周杰倫是一位旅人，用創作抒發情感、以寫信表達思念。特別的是，方文山親筆寫下「親愛的 你現在怎麼樣」等文字出現在這首歌曲的廣告畫面裡，用手寫的文字彰顯書信傳達的感情溫度。

▲MV中的周杰倫是一位旅人，用創作抒發情感、以寫信表達思念。（圖／杰威爾音樂提供）
▲MV中的周杰倫是一位旅人，用創作抒發情感、以寫信表達思念。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫首波歌曲〈最偉大的作品〉，MV不僅在全球各地成為網路發燒影片，從音樂到影像，各方面都造成極高的討論度！身為多年好友及詞曲搭檔的方文山也替周杰倫感到開心！方文山說：「從場景的分析，到藝術史的相關，MV內容造就了討論風潮！也讓更多人瞭解到藝術家的故事及作品，是滿好的效應！」

新專輯《最偉大的作品》7月15日一推出，歌迷就迫不及待聆聽新專輯的所有歌曲，也紛紛發現專輯裡藏的彩蛋，其中〈粉色海洋〉這首歌的開頭出現了一段可愛稚氣的童音，「Hi~小妞！要上我車嗎？ 嗯~我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎？」萌翻所有人！令人忍不住想馬上跟著他的腳步去兜風！眼尖的粉絲翻開專輯內頁的工作人員名單，赫然發現這首歌「O.S. -Romeo」， 原來這段小朋友的可愛奶音是來自杰倫小孩Romeo，也是周杰倫給歌迷的驚喜之一。（編輯：楊穎軒）


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