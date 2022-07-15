藍轟陳時中落跑　她憶朱立倫4落跑記錄、足跡遍及北北桃

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在新北市長參選人林佳龍部分，林靜儀指出，林佳龍過去不斷強調的是「首都圈治理」的概念，首都圈所涵蓋不是單指台北市，還涵蓋新北市、桃園市及基隆市，國民黨的批評，證明了這個黨只會用偏狹的單一城市發展來看首都圈治理，難怪新北市自從升格以來，城市發展腳步緩慢。
至於國民黨不斷污名化桃園市長參選人林智堅，林靜儀指出，林智堅擔任新竹市長兩任共7年多時間，對新竹市民競選的承諾已多數完成或已啟動，如2014年的政見更是完成了90％，年底由副市長沈慧虹接棒競選、熟悉新竹市政的新竹市府秘書長陳章賢當代理市長，讓新竹市政的推動可以無縫接軌。
林靜儀指出，若按照國民黨「落跑的邏輯」，朱立倫從政以來落跑的紀錄才是貨真價實的落跑，如2001年立委任期未滿就跑去選桃園縣長、2009年從桃園縣長落跑去當行政院副院長、2010年行政院副院長當不到一年，就落跑選新北市長、2015年，新北市長連任不到九個月，就上演換柱大戲，跑去選總統，朱立倫落跑紀錄次數之多，可說是無人能出其右，落跑足跡遍及北北桃，堪稱是真正的「北北桃全面落跑王」。
更別說，2018年帶動全國韓流的前高雄市長韓國瑜，高雄市長當選不到半年，就跑去選總統，創下空前絕後的落跑最速的紀錄。若以國民黨貼標籤的標準，那朱立倫跟韓國瑜不僅全身貼好貼滿，且他們的臉更是被打到吱吱作痛。
最後，林靜儀提醒，侯友宜還在任內，連好好對恩恩案負責都做不到，更不要說連競選連任的態度也含糊其辭。她呼籲國民黨，作為民主國家的政黨，應要求候選人正當提出政見，讓選民做決定，而不是用奧步拉低民主選舉的水準。