萬千美味迎中秋　強強聯手展「月餅」迷人新滋味

每逢佳節倍思親，許久未見，就以月餅傳達對親友的思念。高雄萬豪酒店餐飲團隊聯合粵式經典奇華餅家客製口味，精心打造《豪月中秋禮盒》，精製六款料豐餡美廣式口味，禮盒設計溫潤富饒典雅簡約，是奢華送禮首選。高雄英迪格今年再次與世界麵包冠軍王鵬傑攜手合作，獨家研發「菠蘿流心芋頭月餅」，口感豐富鹹甜交織，禮盒呈現時尚雅致的風格，具有中秋花好月圓的祝福寓意。
高雄萬豪酒店《豪月中秋禮盒》精製六款料豐餡美廣式口味，有「黑金松露干貝、椰皇鮮奶藏心、雙黃棗泥、蛋黃豆沙、核桃鳳梨、純淨豆蓉」。「黑金松露干貝」採用頂級食材黑松露融入法式料理概念，運用其獨特香氣與干貝豐郁的海洋風味結合；「椰皇鮮奶藏心」充滿南洋熱情風味；「蛋黃豆沙」選用台灣屏東潮州上等紅豆，獨家工法特製餡料，入口即能感受不凡；「核桃鳳梨」進口美國豐潤飽滿上等核桃，搭配南台灣盛產的鳳梨，口味酸甜帶有紮實口感，備受青睞。
《豪月中秋禮盒》以溫潤亮眼橘色調為主視覺，象徵港都溫暖人情味，內盒以山茶花綴上曼妙飛翔的蝴蝶花紋，散發時尚優雅極致品味。售價每盒1580元，即日起至8月20日前訂購並付款，享有9折早鳥優惠價，大宗訂購另有折扣優惠。
高雄英迪格酒店自2022年4月起即與王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」合作，為酒店2樓Wok on the Park全日餐廳的早餐餐檯客製特色麵包，深受客人喜愛。今年中秋佳節王鵬傑特別為英迪格獨家研發「菠蘿流心芋頭月餅」，金黃油亮的菠蘿酥皮層次豐盈，包裹著琥珀色的奶皇流沙餡，鹹香濃郁。搭配綿密香甜芋泥與軟Q的麻糬，口感豐富鹹甜交織，芋頭控一吃就上癮。
「盈月流金」中秋禮盒，以花卉圖騰為設計，呈現時尚雅致的風格。高雄英迪格獨家販售，每盒售價888元，即日起至8月12日預購享有早鳥優惠價858元，另有大宗採購折扣優惠，9月10日前開放官網訂購及電話預訂，訂購專線：07-2721555轉520。