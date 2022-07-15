今日來講股／台積大家擔心過頭？股價「大幅修正」收斂中

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至於大家原本認為大環境不佳，台積電可能遭大客戶砍單，但台積電強調與客戶緊密聯繫、滿足客戶需求，且指出3奈米進度符合預期，今年下半年量產並具備良好良率，在HPC和智慧型手機相關應用的驅動下，明年2023年將穩定量產，並於2023年上半年開始貢獻營收，等於破除外界隱憂。謝晨彥認為，台積電沒有必要刻意做文章，這樣看起來其實大家都有點擔心過頭。
謝晨彥進一步表示，尤其在全年成長部分，台積電也估，若以美元計，年成長率將落在mid-thirties百分比區間，不僅沒有下修，還比先前預測全年營收成長30%還要高。雖然市場對於消費性電子成長有所疑慮，但台積電主要是車用、HPC等領域需求相對穩健，因此讓台積電成長維持不墜。
謝晨彥指出，其實大家對台積電Q2成績與Q3展望的結果是滿意的，但畢竟外在大環境還有些不確定性，尤其成熟製程的產能利用率下滑是不爭的事實，大家看台積電還是要看大環境未來會不會拖累台積電這個優等生，但他也強調台積電股價已經大幅度修正了，基本上再大幅度調節的必要性應該是消失了。
然而面對美國6月CPI升高、7月底Fed若升息四碼，謝晨彥說台積電股價應該還是有被大環境強迫調整的壓力，但他也認為這樣反而跌出投資價值。而投資人要注意的是，台積電法說會後接下來市場可能出現分化的現象，也就是跟台積電有關的領域，像是設備或是3D封裝測試或特用化學當然沒有問題，因為資本支出沒有要調整，但相對的，跟消費性電子高度相關的如記憶體、面板或是成熟製程相關的，就會比較會受到影響，投資人操作上得多加留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。